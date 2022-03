Este domingo finaliza la exposición de rótulos comerciales logroñeses 'Abierto por ilusión'

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Abierto por ilusión. Logroño en sus rótulos comerciales', ubicada en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento y en la Sala Pequeña de la ESDIR, finaliza el domingo, 6 de marzo, tras más de un mes abierta al público.

La muestra supone un reconocimiento gráfico al esmero de comerciantes y empresarios que han hecho que sus rótulos y tipografías formen parte de nuestro imaginario colectivo y, sobre todo, del patrimonio de Logroño.

En ella se encuentran letras corpóreas, rótulos pintados sobre diferentes materiales, etc., de establecimientos como El plus ultra. Souvenirs de La Rioja, Pastelería Manolo Iturbe o Vinos Mayayo, Confecciones El barato o Mercería La plata, Sombrerería Dulín o La Villa de Madrid, etc.

Dividida en dos espacios, la primera parte de la exposición puede visitarte en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento el sábado y el domingo de 12,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 20,30 horas.

Por otro lado, la segunda parte de la muestra continúa en la Sala Pequeña de la ESDIR con un recorrido por la historia de la rotulación y un análisis tipográfico y técnico de algunos de los rótulos más emblemáticos de Logroño. Puede visitarse el sábado de 17,45 a 20,15 horas y el domingo de 12,00 a 14,00 horas.