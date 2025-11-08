Este domingo, último día para disfrutar de la exposición 'El Rioja de etiqueta' en Contrebia Leucade

LOGROÑO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Interpretación de Contrebia Leucade acoge hasta este domingo, 9 de noviembre, la exposición 'El Rioja de etiqueta' incluida en el programa 'Aprender', que impulsan Fundación Caja Rioja y Fundación La Caixa. La exposición puede visitarse este sábado de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas. El domingo solamente de 11 a 14 horas.

Organizada en colaboración con el Instituto de Estudios Riojanos IER, la exposición se basa en el libro 'El vino de Rioja en sus etiquetas', un estudio de pionero realizado por el periodista Javier Pascual que analiza la influencia del etiquetado en la construcción de la imagen de marca de los vinos de Rioja a partir de la colección de más de 3.000 etiquetas del coleccionista Eustaquio Uzqueda.

La edición y el trabajo de investigación que recoge el libro editado por el IER ha valorado por primera vez en esta Denominación el etiquetado de los vinos de Rioja como fuente de conocimiento sobre la evolución del sector vitivinícola riojano en los dos últimos siglos, abriendo el campo a futuras investigaciones por parte de los estudiosos.

La muestra, producida por Fundación Caja Rioja, se ha expuesto tras colgarse en Logroño en los diferentes Centros Culturales que la institución tiene en la Comunidad Autónoma y en diferentes localidades gracias al programa de accesibilidad a la cultura en el mundo rural, Aprender.

APRENDER

En esta quinta edición el programa llega a 14 localidades: San Asensio, Agoncillo, Ausejo, Alesanco, Ribafrecha, Cuzcurrita de Río Tirón, Ventosa, San Román, Aguilar del Río Alhama, Torrecilla en Cameros, Casalarreina, Anguiano, Briones y Cornago, estos dos municipios se incorporan este año, con actividades como exposiciones, cursos de formación, encuentros con escritores, talleres de animación a la lectura, sesiones de teatro y conciertos.