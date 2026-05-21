Domínguez anuncia que el espacio de datos para la IA estará "preparado para funcionar" en junio

El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha avanzado hoy en el pleno del Parlamento de La Rioja que el espacio de datos para la Inteligencia Artificial (que se ubicará en el Recinto Ferial de Albelda) estará "preparado para funcionar" en junio.

Domínguez ha respondido, en la mañana de hoy, a una pregunta del socialista Jose Ángel Lacalzada, que ha querido saber "cuál es el importe de fondos europeos que tiene que devolver el Gobierno de La Rioja por el incumplimiento de actuaciones comprometidas en el convenio de colaboración con el Gobierno de España para la puesta en marcha de iniciativas de transformación digital vinculadas al PERTE de la nueva economía de la lengua".

Lacalzada ha recordado que el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, anunció la construcción de un centro de datos para la Inteligencia Artificial en español por catorce millones de euros en el recinto ferial de Albelda.

Ha reprochado que después de dos años y medio se anuncie que este centro estará en Albelda, y no en el campus universitario; y se ha preguntado qué se ha hecho hasta ahora, temiendo que se tengan que devolver 21 millones de euros de fondos europeos.

Domínguez ha empezado por criticar que el anterior gobierno, de la socialista Concha Andreu, firmara el PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación) de la Lengua "dos días antes de las elecciones".

Después, se ha preguntado si la "confusión" de Lacalzada "es deliberada o no tiene ni idea", dado que el convenio con el Gobierno central sólo "obliga" a contar con "un espacio", pero no dice nada de que se tenga que "construir un centro de datos".

"Pone espacio, por eso no tendremos que devolver ni un euro", ha clamado. Además, el plazo límite para los fondos europeos es el 30 de junio y "la infraestructura tecnológica de la Inteligencia Artificial de su espacio de datos está preparada para funcionar en junio".