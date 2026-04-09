Domínguez asegura que "hemos rebajado catorce veces los impuestos" y "vamos a recaudar más"

Archivo - El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, ha asegurado que "hemos rebajado catorce veces los impuestos en esta legislatura, y lo vamos a seguir haciendo hasta el final", y, además "vamos a recaudar más".

Ha sido a una pregunta planteada por la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unidad, Henar Moreno, sobre si cree que el

Gobierno de La Rioja que la política fiscal actual favorece una distribución justa de la riqueza generada en la región. En su respuesta, Domínguez ha señalado que "es más redistributiva del Gobierno anterior, y a una distancia sideral"

Moreno, en su intervención, ha apuntado que "no se trata de ver si la política fiscal redistributiva es más o menos que el Gobierno anterior, sino si están aplicando una política redistributiva; algo que, a nuestro entender, no lo están haciendo en ningún punto".

De hecho, para la portavoz de IU "lo que han hecho a lo largo de legislaturas distintas modificaciones fiscales para privilegiar y beneficiar a los más poderosos, a los más ricos de nuestra comunidad". Le ha señalado a Domínguez que "hablan de bajadas generalizadas para todo el mundo o de deducciones generalizadas para determinados sectores de la población, pero la realidad es que esto no es así", porque "las deducciones fiscales que ustedes practican no son aplicables cuando la persona no tiene que contribuir fiscalmente".

Con ello, ha asegurado que el Gobierno riojano "no practica la redistribución en ningún caso, ni por la vía del ingreso ni por la vía del gasto".

En la réplica, Domínguez ha apuntado que "hemos reducido el impuesto de sucesiones y donaciones, y eliminado el de patrimonio, pero es que hemos reducido catorce veces los impuestos en esta legislatura, y lo vamos a seguir haciendo de aquí a final de la legislatura".

El consejero ha señalado que "eliminar el impuesto de patrimonio veremos que tiene un efecto en el incremento de la recaudación durante los próximos años en otros impuestos como la renta o el impuesto de valor añadido".

Ha insistido en que "hemos rebajado catorce veces los impuestos y vamos a recaudar más, gracias a una política que nos permitirá obtener más ingresos públicos para después poder destinarlo a los servicios públicos".

El consejero de Hacienda le ha señalado a Moreno si cree que "los 64.000 riojanos que se han aplicado la deducción por la práctica deportiva en el año pasado son ricos o son pobres; o si los 13.000 riojanos que se han aplicado la deducción por el coste de las hipotecas son ricos o son pobres".

Para concluir, Domínguez ha resaltado que "con estas 14 bajadas de impuesto hemos conseguido recaudar más, un 10 por ciento de impuestos gestionados por el Estado, manteniendo la recaudación en los tributos cedidos tramitados por nuestra comunidad autónoma". "Gracias a que nuestra política fiscal recauda más que su política fiscal, nosotros podemos hacer políticas de mayor gasto social; el mayor gasto social de la historia de esta comunidad en esta legislatura", ha finalizado.