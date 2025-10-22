Domínguez destaca que La Rioja es "la primera comunidad que incluye por Ley la deflactación de la tarifa del IRPF"

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, presenta al Grupo de Expertos Fiscales los proyectos de Ley de Presupuestos Generales de La Rioja y de Medidas Fiscales y Administrativas para 2026 - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, ha destacado hoy, día 22, que La Rioja es "la primera comunidad autónoma de España que ha incluido por Ley la deflactación de la tarifa del IRPF de la declaración de la Renta que pagan todos los riojanos".

Así lo ha señalado durante el encuentro que ha mantenido con el Grupo de Expertos Tributarios a los que ha presentado la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña a los Presupuestos 2026, que consolida el modelo de bajos impuestos para todos los riojanos y convierte a La Rioja en la segunda comunidad autónoma con el tipo mínimo más bajo del IRPF, y una referencia en España por su fiscalidad favorable hacia los sectores económicos.

Domínguez, que ha estado acompañado por el director general de Tributos en funciones, Jesús Ángel Garrido, ha detallado que "si la inflación anual supera el 3 por ciento, automáticamente la tarifa del impuesto de la Renta se ajustará para que la subida de precios no afecte como una subida de impuestos a todos y cada uno de los riojanos", en concreto, 188.000 contribuyentes.

Junto a ello y, como "segunda novedad" de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos 2026, ha informado de la creación del defensor del contribuyente, "una nueva figura que -ha aclarado- no es un nuevo organismo en la Administración Autonómica. Será un funcionario que tendrá como objetivo y función principales verificar que la Administración tributaria riojana cumple con los derechos de los contribuyentes riojanos en materia de procedimientos, plazos y tratamiento por parte del personal".

Asimismo, el consejero ha incidido en que el Gobierno de La Rioja "siempre ha considerado que los mejores servicios públicos se prestan si se hacen con cercanía y diálogo con todos y cada uno de los sectores afectados". En el caso del Grupo de Expertos Fiscales "con asesores, registradores de la propiedad, economistas o abogados, que son los que más saben de cuáles son las problemáticas diarias de los contribuyentes".

"Por eso periódicamente nos reunimos para recibir sus recomendaciones con el fin de incorporarlas a nuevos textos normativos y mejorar nuestra administración fiscal", ha concluido.