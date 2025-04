Domínguez indica que la decisión de solicitar el nivel 3 de emergencias se basó en "argumentos técnicos"

LOGROÑO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha explicado que la petición por parte de la Administración riojana de declarar el nivel 3 de emergencia, por la que se declara la emergencia nacional, "se basó en motivaciones y argumentos de carácter técnico de todo momento".

Con este hecho el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska asume la dirección de La Rioja y otras comunidades solicitantes, y le corresponde coordinar y ordenar las actuaciones para minimizar los efectos del apagón que tuvo lugar ayer en casi toda España a las 12,33 horas.

En la comparecencia de prensa, posterior al Consejo de Gobierno, y preguntado por los periodistas por qué se elevó el nivel de emergencia, Domínguez ha señalado que uno de los elementos que hizo pedir la declaración 3 de emergencia, es la "invitación por parte del Centro Nacional de Coordinación de las Emergencias para que las comunidades autónomas pudieran solicitar esta declaración de emergencia nacional", así como que "se produjo después de una reunión celebrada en el CECOP a los efectos de conocer la opinión de todos los técnicos acerca de qué era lo más conveniente".

Ha recordado que "la incidencia producida ayer fue por un fallo, una desaparición de unos cuantos gigavatios de energía eléctrica, según ha informado el Gobierno de España, a nivel nacional; y en el entorno de una empresa semipública, que es la que regula toda la red de distribución de energía eléctrica en este país, que es Red Eléctrica Española". Ante ello, "la información sobre el suceso y sobre las consecuencias posteriores que podía tener estaba en manos de la Administración General del Estado porque era una incidencia de su competencia".

Por este hecho, los técnicos del CECOP explicaron "lo mejor era que quien tenga la competencia, quien tenga la información y quien tenga el conocimiento pleno de lo que está sucediendo es quien asuma la responsabilidad de mando único en relación con estas incidencias".

POR RAZONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

Además, ha señalado que la consecuencias de la caída del suministro "se está produciendo ya en el entorno de la caída de la tarde, y en La Rioja no estaba por completo restaurado el suministro", por lo que "empezó a establecerse un sistema de preocupación de ciudadanos, comerciantes y alcaldes acerca de la seguridad que se podía producir por la noche en determinados pueblos que estaban sin suministro eléctrico teniendo en cuenta que muchos comercios ni siquiera podían cerrar sus puertas porque eran puertas de contenido eléctrico".

Por ello, "se aconsejó también desde el punto de vista técnico que ante ese problema de seguridad que se podía producir durante la noche, las competentes eran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por tanto se entendió como una buena decisión técnica que existiera un mando único que coordinara a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y desde luego tenía que estar en el entorno de la delegación del Gobierno por la competencia en dirección de Policía Nacional y de Guardia Civil".

A ello, ha unido también que "a esa hora de la noche y sin suministro eléctrico en muchísimos pueblos ya no sólo de La Rioja Baja sino de toda la comunidad autónoma entramos en riesgo del sistema de abastecimiento de agua potable porque algunas estaciones de bombeo no estaban bombeando debidamente porque no tenían suministro eléctrico". Por este hecho, la resolución de esta incidencia podía aconsejar la intervención de la UME y de los ingenieros y técnicos de la UME para resolver estas incidencias si el corte del suministro eléctrico no se producía".

Domínguez ha añadido también otra circunstancia como "la inestabilidad de la red de telecomunicaciones de voz y datos fue una constante a lo largo de toda la tarde y lo seguía siendo a lo largo de la noche". "La gestión también de la red de telecomunicaciones, que es también una competencia nacional y esa inestabilidad y esa dificultad para establecer comunicaciones entre diversos actores y agentes de la protección de las emergencias hacía también que tuviera una responsabilidad el Ministerio y por tanto también aconsejaba la solicitud de esta declaración", ha añadido.

A partir de este momento, Domínguez ha recordado que lo que va a ocurrir "está perfectamente definido en todos los protocolos de asistencia de emergencias". En el caso de La Rioja, "una vez declarado este nivel de declaración de emergencia nacional, el mando es único, el mando lo tiene el Ministerio del Interior".

Por ello, ha asegurado que el Gobierno de La Rioja "está sujeto a las órdenes que emita el Ministerio del Interior a través de la Delegación del Gobierno". En este punto, ha recordado que se va a celebrar una reunión, a la que se incorporará telemáticamente el ministro, que adoptará decisiones de la que informará la delegada del Gobierno.

"La competencia para tomar la decisión de proceder a la desescalada en el nivel 2 es de la Administración General del Estado, en este momento una vez producida la Declaración de Emergencia de Interés Nacional", ha afirmado.

Por otra parte, Domínguez ha defendido la información realizada a los ciudadanos por parte del SOS Rioja 112, ya que "debemos tener en cuenta que la principal afectación que se produjo fue en la red de telefonía y en la red de telecomunicaciones". Ha añadido que el Gobierno riojano "informó durante toda la tarde de las cuestiones que tenemos que comunicar a la ciudadanía, como conformación del CECOP", así como también de los diferentes medios y dispositivos que se habían puesto en marcha".