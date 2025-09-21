Dos heridos tras la colisión por alcance de dos vehículos en la avenida Club Deportivo de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 84 años y una mujer de 53 han resultado heridos esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión por alcance en avenida Club Deportivo, número 33, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado aviso del suceso sobre las 17,30 horas de este domingo. Hasta el lugar de los hechos se han personado miembros de la Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, las dos personas heridas han sido trasladadas al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.