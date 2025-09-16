Dos heridos tras la colisión de dos turismos en la N-232, en San Asensio (La Rioja)

LOGROÑO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 62 años y una mujer de 59 han resultado heridos esta mañana tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión de dos turismos en la N-232, punto kilométrico 435, en el término de San Asensio (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado aviso del suceso sobre las 11,45 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y de Conservación de Carreteras.

También se han movilizado a bomberos del CEIS y a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Tras la intervención de los Bomberos en el lugar, se ha procedido a la excarcelación de uno de los ocupantes que había quedado atrapado.

Finalmente, las dos personas heridas han sido trasladadas al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.