Dos jóvenes de 20 y 22 años trasladados al San Pedro tras salirse de la vía su vehículo en Torrecilla

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño
Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: lunes, 11 mayo 2026 9:04
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   LOGROÑO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

   Dos jóvenes de 20 y 22 años fueron trasladados al Hospital San Pedro tras sufrir a última hora de la noche un accidente de tráfico, al salirse de la vía su vehículo, a la altura del punto kilométrico 295 de la N-111, en el término municipal de Torrecilla en Cameros, según ha informado el SOS Rioja 112.

   Fueron varios particulares los que dieron aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se informó a Guardia Civil y se movilizaron recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud, así como a la empresa de mantenimiento de carreteras.

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