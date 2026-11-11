Dos mujeres de 19 y 37 años trasladadas al San Pedro tras ser atropelladas en Logroño

Archivo - Servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de 19 y 37 años han sido trasladadas al Hospital San Pedro en Logroño, una a las 19,38 horas y la otra a las 19,55, según ha informado SOS Rioja 112.

El primer atropello se ha producido en la intersección de las calles Marqués de Larios con Gustavo Adolfo Bécquer, en Logroño. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local de Logroño y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud para atender a una joven de 19 años, que finalmente ha sido trasladada al Hospital San Pedro.

El otro, minutos después, a las 19,55 horas, ha sido a la altura del número 8 de la calle Cantabria. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local de Logroño y se han movilizado recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, una mujer de 37 años ha resultado herida y ha sido trasladada al Hospital San Pedro.