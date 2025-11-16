Dos personas, atendidas esta madrugada tras el incendio que ha calcinado una vivienda en Nájera

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han tenido que ser atendidas esta pasada madrugada tras el incendio que ha calcinado por completo su vivienda en la localidad de Nájera, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 5,14 horas de este domingo, SOS Rioja ha recibido el aviso de los ocupantes de un piso, que indican que se ha declarado un incendio en su vivienda, situada en la calle Andrés Melgar nº 1 del municipio de Nájera.

Desde el Centro de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y a Policía Local y se han movilizado a Bomberos del CEIS Rioja, así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras su intervención, los bomberos han comunicado que la vivienda ha resultado calcinada por completo y los dos ocupantes de la misma han sido trasladados al Centro de Salud de la localidad.