Dos personas heridas en un accidente de tráfico al volcar un vehículo en Manjarrés

LOGROÑO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas, a las 02,59 horas, siendo trasladadas al Hospital San Pedro de Logroño, al sufrir un accidente de tráfico al volcar y salirse de la vía un vehículo en la LR-340, en Manjarrés, según ha informado SOS Rioja 112.

Desde el Centro de Coordinación se movilizaron a Guardia Civil y a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Antes, a las 00,09 horas, se produjo otro suceso, al quemarse un remolque de paja en la Travesia Bodegas en Badarán. Allí intervinieron Bomberos del CEIS, que procedieron a su extinción, sin mayores daños.