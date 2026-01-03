Dos personas heridas al caerse de una moto en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas a media mañana de este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 11,21 horas de este sábado, un particular ha informado al Centro Coordinador de Emergencias de la caída de una motocicleta entre los caminos Salesianos y San Adrián, en Logroño.

Desde SOS Rioja se ha dado aviso a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia de este accidente han resultado heridas dos personas, una mujer y un hombre de 66 años, que han tenido que ser evacuadas al Hospital San Pedro de la capital riojana.