Dos personas, trasladadas al Hospital de Calahorra tras un choque entre dos vehículos en la LR-134 en Arnedo

Archivo - Hospital de Calahorra. - FERNANDO DIAZ - Archivo

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han tenido que ser trasladadas esta pasada noche al Hospital de Calahorra, tras sufrir un choque entre dos vehículos en la LR-134 en Arnedo, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 20,24 horas de este sábado, se han recibido varias llamadas en SOS Rioja 112 alertando de una colisión por alcance entre dos vehículos en la carretera LR-134, en concreto en el punto kilométrico 3, correspondiente al municipio de Arnedo.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos del CEIS y a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Tras el suceso, la vía se ha visto afectada y Bomberos han tenido que retirar los restos de los vehículos para restablecer el tráfico con normalidad.

Como consecuencia del accidente, dos personas, un hombre de 24 años y una mujer de 22 años, han tenido que ser trasladadas al Hospital de Calahorra.