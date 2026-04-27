'El Drogas' se une al cartel de 'Gran Reserva' junto a Miguel Ríos y Loquillo

Cartel completo de Gran Reserva - GRAN RESERVA

LOGROÑO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gran Reserva Festival 2026 ya tiene su hoja de ruta completa. Tras semanas de expectación y con gran parte de su aforo ya comprometido, el festival desvela hoy el cartel que convertirá a Calahorra en el epicentro nacional del sonido más auténtico. La incorporación de 'El Drogas' como último gran cabeza de cartel cierra una propuesta artística sin precedentes en la región.

El rugido de la memoria y el rock puro Enrique Villarreal, más conocido como 'El Drogas', aterriza en Gran Reserva para demostrar por qué es una figura insustituible del rock estatal. Con un repertorio que es historia viva de nuestra música -desde los himnos inmortales de Barricada hasta su sólida y aclamada carrera en solitario-, su presencia garantiza una descarga de energía, actitud y compromiso sobre el escenario.

Con él, Gran Reserva 2026 logra reunir en un mismo cartel a los tres pilares del rock en español: Miguel Ríos, Loquillo y El Drogas.

APUESTA POR EL TALENTO: DE PUÑO DRAGÓN A LA ESCENA LOCAL

El festival no solo vive de leyendas, sino que se convierte en plataforma para las bandas que están reescribiendo el género. Puño Dragón cobra un protagonismo especial en esta edición; la banda, que se ha convertido en una de las revelaciones más potentes del panorama nacional actual, promete un directo arrollador que no dejará indiferente a nadie.

A ellos se suman propuestas de una calidad incuestionable como Tobogán, con su sonido fresco y envolvente, la sensibilidad de Enay y la energía irreverente de La Banda del Desagüe, completando un cartel diverso que apuesta por la calidad por encima de las modas.

CIERRE DE ALTURA CON LOS MEJORES DJS

Cuando las guitarras den paso a la electrónica, el festival seguirá latiendo gracias a una selección de DJs de primer nivel. Javi Colina, Juan P y Masmarcus serán los encargados de transformar el recinto en una pista de baile masiva, asegurando que el espíritu de Gran Reserva no se detenga hasta la madrugada. Un proyecto consolidado por y para La Rioja Este ambicioso despliegue artístico es posible gracias a la colaboración institucional del Ayuntamiento de Calahorra que han acompañado a Gran Reserva desde su nacimiento en 2024.

Gracias a este apoyo, el festival escala posiciones como referente nacional, dinamizando la economía local y situando a Calahorra en el mapa de las grandes citas estivales. "Hoy cerramos el círculo. Tener a El Drogas, Miguel Ríos y Loquillo juntos es algo que solo Gran Reserva podía lograr", afirman desde la organización Burcor.

Tras el anuncio del cartel completo, se espera que los últimos abonos disponibles se agoten en los próximos días. Las entradas pueden adquirirse en la web oficial: www.granreservafestival.es