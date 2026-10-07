Drone Future 2026 convertirá a La Rioja en el epicentro de la innovación con drones del 16 al 18 de octubre

Drone Future 2026 convierte La Rioja en el epicentro de la innovación con drones del 16 al 18 de octubre - DRONE FUTURE

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un año más, la localidad de Haro volverá a convertirse este otoño en el punto de encuentro para todos los profesionales y amantes de los drones. En esta ocasión, el encuentro da un paso más para mostrar cómo los drones están cambiando la forma en la que se trabaja en los diferentes ámbitos en los que se aplican.

La presentación del acto ha contado con la intervención del director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, junto a la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, y el director de Drone Future, Rafa Ocón. Esta nueva edición abordará grandes temáticas y campos de aplicación para el sector, como emergencias, deporte, inteligencia artificial, búsqueda de personas y agricultura.

En la ponencia 'La tecnología dron en el fútbol', el CEO de Fly-Fut Analitycs, Pedro Villegas, explicara cómo los drones, combinados con la IA, se están usando actualmente para automatizar la grabación y el análisis de partidos y entrenamientos de fútbol; y en 'Uso de drones en situaciones de emergencia', el director del área de emergencia en Aeromedia, César Ortega, disertará sobre otros usos útiles, como la búsqueda de personas en desastres naturales.

La edición de 2026 no solo se centra en la evolución de la tecnología sino que amplía el foco hacia los usos y aplicaciones que ofrecen actualmente estos dispositivos. Emergencias, deporte, inteligencia artificial, búsqueda de personas, agricultura o nuevas soluciones tecnológicas serán algunos de los temas protagonistas de un programa que combina ponencias, demostraciones prácticas, talleres, competición y experiencias para acercar los drones al gran público.

La gran novedad de Drone Future 2026 es el Festival de Drones que se celebrará durante las noches del viernes 16 y sábado 17. En este evento, UMILES y FLOCK, dos de las compañías pioneras y referentes del sector de los espectáculos con estos dispositivos, ofrecerán coreografías nocturnas con la participación de 300 drones.

Una oportunidad en la que mostrar a los asistentes las espectaculares posibilidades de esta tecnología.

APLICACIÓN REAL DE LOS DRONES

Uno de los objetivos principales de esta edición de Drone Future es mostrar que el dron es una tecnología con aplicaciones cada vez más diversas y especializadas. Durante el programa de ponencias que se desarrollará el viernes 16 de octubre, César Ortega, director del área de emergencias de Aeromedia, hablará de los casos de uso de drones en emergencias y búsqueda de personas, un sector en el que estos dispositivos permiten desarrollar nuevos tipos de intervención.

También en esta jornada se analizará la evolución del ecosistema tecnológico con la visión de Erick Ocampo y Laura Gilabert, de DJI España, y se hablará del uso de los drones en el deporte con Pedro Villegas, CEO de Fly-Fut Analytics. Durante su ponencia explicará cómo los drones, combinados con la IA, se están usando actualmente para automatizar la grabación y análisis de partidos y entrenamientos de fútbol para obtener información física y táctica detallada que permite optimizar el tiempo de los cuerpos técnicos.

En la programación se incorpora además una mesa redonda titulada "Creadores de contenido de drones" con la participación de expertos como Paolo Cosi, Félix de la Concepción y Rafa Ocón. Además, contaremos con un espacio dedicado a casos de éxito de drones aplicados a diferentes áreas de la industria. Ver, probar y experimentar Igual que en las ediciones anteriores, el sábado 17 de octubre, Drone Future se traslada al Área de Exhibiciones Viña Ijalba, donde los asistentes podrán disfrutar de talleres, demostraciones, espacios de testeo y competiciones de drones.

Entre las propuestas se incluyen talleres de reparación de drones, vuelo de drones FPV, emergencias o mantenimiento acústico preventivo de drones. Los visitantes de este área de exhibiciones podrán además conocer y probar equipos y tecnologías de última generación.

La jornada permitirá descubrir aplicaciones profesionales relacionadas con sectores como la agricultura, la limpieza de placas solares, la captación de imágenes o las aeronaves VTOL. También se podrá disfrutar de competiciones y actividades participativas como el Drone Soccer, Rally FPV 4x4 o zonas de testeo de los equipos más novedosos. Actividades formativas y experiencias El tercer día, Drone Future 2026 ofrece actividades libres donde cada asistente puede hacer lo que más le apetezca. Desde talleres formativos muy interesantes, a experiencias vinculadas al vuelo de drones.

La propuesta se completa con actividades gastronómicas y de ocio vinculadas a La Rioja como el amanecer en globo sobre viñedos o la visita guiada por Rafa Ocón al barrio de la Estación de Haro. Drone Future 2026 Drone Future 2026 volverá a reunir en Haro (La Rioja) a profesionales, empresas, pilotos, creadores de contenido y aficionados, para compartir conocimientos, descubrir nuevas tecnologías y aplicaciones y experimentar de primera mano todo el potencial del mundo de los drones.

Un encuentro que evoluciona cada año al ritmo de una tecnología en constante transformación y que muestra cómo los drones están ampliando sus posibilidades de uso en ámbitos cada vez más diversos. Es posible consultar más información sobre todos los pormenores del Congreso Internacional de Drones en https://www.dronefuture.es/.