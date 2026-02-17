El dueño de un local de alterne acepta un año de prisión y 4.320 euros de multa por tener trabajadoras sin contrato

Archivo - Palacio de Justcia de La RIoja, juzgados de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dueño de un conocido local de hostelería y alterne se ha sentado hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial para ser juzgado por dos delitos contra los derechos de los trabajadores. El acusado, tras reconocer los hechos, se ha conformado con una petición de penas algo inferior a las que solicitaba en sus calificaciones provisionales la Fiscalía.

El acusado ha aceptado un año de prisión y 6 meses de multa a 8 euros/día por un delito contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones ilegales de trabajo. Y otros 12 meses de multa a 8 euros/día por otro delito contra los derechos de los trabajadores por contratación de trabajadores extranjeros sin autorización de residencia y trabajo. También deberá hacer frente al pago de las cotizaciones que no ingresó la Seguridad Social por las trabajadoras sin contrato.

Estos importes serán calculados por la Tesorería del organismo público y se incluirá en la ejecución de sentencia. Los hechos que se han juzgado tienen su origen en la inspección realizada en mayo de 2023 en el establecimiento de hostelería y alterne, cuyo único dueño es el acusado. Durante la inspección se constató que dieciséis trabajadoras prestaban servicios por cuenta ajena sin estar dadas de alta en la

De ese total, nueve carecían además de autorización de residencia y trabajo en España. La actuación inspectora, llevada a cabo por funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con apoyo de fuerzas de seguridad del Estado, concluyó que la actividad desarrollada cumplía todos los requisitos propios de una relación laboral, incluyendo horario fijo, uso de medios de la empresa y retribución vinculada a la actividad económica del establecimiento.

Las trabajadoras obtenían la mitad del importe de las consumiciones de los clientes y su horario era de las 18,00 horas hasta las 4,00 horas.