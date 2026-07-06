El dúo Magomino y Arthur obtiene el Premio Nacional de Magia Cómica en el Congreso Nacional de Magia FESMA 2026 - MINO&ARTHUR

LOGROÑO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dúo riojano Mino&Arthur, integrado por Antonio Palomino (Magomino) y Jorge Velasco (Arthur), ha sido distinguido con el Premio Nacional de Magia Cómica en el Congreso Nacional de Magia FESMA 2026, uno de los encuentros más importantes del ilusionismo español.

Este reconocimiento supone un nuevo hito para la compañía y reafirma una línea artística basada en la unión de magia, clown, teatro y comedia visual, una propuesta que ha conseguido conectar tanto con el público familiar como con espectadores adultos y con los propios profesionales del sector.

Con este galardón, Mino&Arthur amplían un palmarés que en los últimos años los ha situado entre las compañías de magia más premiadas del panorama nacional. Entre sus reconocimientos destacan: Premio Nacional de Magia para la Infancia (2025).

Primer Premio de Magia de Escena - Certamen Nacional Ciudad de Zaragoza "Javier Antón" (2025).

Primer Premio del XIX Encuentro Nacional de Magia Infantil de Cangas de Morrazo (2025).

Tercer Premio en el II Certamen Nacional de Magia Cómica "Pepe Carrol" (2022).

Lejos de entender estos premios como un punto de llegada, la compañía los considera un estímulo para seguir investigando nuevas formas de contar historias desde el humor y el ilusionismo. "Nuestro objetivo nunca ha sido acumular premios, sino emocionar y hacer reír. Que sean precisamente los compañeros de profesión quienes reconozcan nuestro trabajo es una enorme satisfacción y una responsabilidad para seguir creciendo", señalan los integrantes del dúo.

Durante los últimos años, Mino&Arthur han desarrollado un lenguaje propio en el que la precisión técnica de la magia convive con el juego clown, el teatro físico y una cuidada construcción dramática. Sus espectáculos se caracterizan por una fuerte participación del público, un humor elegante y una puesta en escena donde cada efecto mágico está al servicio de la historia.

Además de su actividad artística, ambos desarrollan una intensa labor de investigación y formación en el ámbito de la magia escénica y la comedia, impartiendo conferencias y colaborando en la creación y dirección de números para otros artistas. Tras este nuevo reconocimiento nacional, la compañía continúa con su gira y trabaja ya en nuevos proyectos escénicos destinados a teatros, festivales, congresos de magia y circuitos culturales, reafirmando su compromiso con una magia contemporánea donde la emoción y la comedia ocupan un lugar protagonista.

MINO&ARTHUR

Mino&Arthur es un dúo artístico especializado en magia, humor y clown formado por Antonio Palomino (Magomino) y Jorge Velasco (Arthur). Sus espectáculos combinan ilusionismo, teatro gestual y comedia, ofreciendo una propuesta escénica reconocida por la crítica y premiada en algunos de los certámenes de magia más importantes de España.