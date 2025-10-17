EAPN alerta de que 2 de cada 5 riojanos tienen dificultades para llegar a fin de mes y urgen un pacto contra la pobreza - EAPN LA RIOJA

Mujeres, niños y adolescentes riojanos, los más afectados. Solicitan también ayudas para la vivienda ante "sus altos precios"

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

En La Rioja, 2 de cada 5 personas tienen dificultades para llegar a fin de mes y, en términos absolutos, más de 73.000 personas están en riesgo de pobreza o exclusión social, 3.000 más que el año anterior. Datos "preocupantes" que recoge el XV informe 'El Estado de la Pobreza', basados en los resultados de la tasa AROPE, y ante lo que desde EAPN La Rioja solicitan un pacto urgente para erradicar la pobreza y otro por la vivienda.

Así lo han presentado este viernes la presidenta de La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en La Rioja (EAPN La Rioja), Silvia Andrés, y los miembros de la Ejecutiva, Ana Ganuza y Juan Antonio Menéndez, con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

LA TENDENCIA ES LENTA PERO SIGUE EMPEORANDO

Como han señalado, el 22,6 por ciento de la población riojana vivió en 2024 en riesgo de pobreza o exclusión social (21,8 por ciento en 2023). Ante ello "mostramos nuestra preocupación porque aunque la tendencia es lenta, cada año vemos que vamos empeorando".

Por ello exigen a los partidos políticos que "se marquen como puntos prioritarios planes que ayuden a erradicar la pobreza y a que podamos vivir mejor". También han recalcado que, aunque es cierto que los datos de empleo son buenos en nuestra comunidad autónoma, "las tasas de pobreza y de exclusión no mejoran", lo que nos habla "de la calidad de dicho empleo".

Además, y como han explicado, esta situación afecta "a familias con adolescentes, personas con discapacidad, mujeres, personas que viven en alquiler o zonas urbanas y, en definitiva, a los más vulnerables".

Hasta hace poco tiempo, Silvia Andrés ha reconocido que La Rioja "mantenía una buena posición con respecto a la totalidad de indicadores de renta y pobreza o exclusión social. Sin embargo, como ya sucedió el año pasado, sus datos generales empeoran en 2024".

Así las cosas, la tasa AROPE de La Rioja ha crecido en este pasado año 0,8 puntos, del mismo modo que lo han hecho dos de sus tres componentes; la tasa de pobreza crece un 2,5 y el número de personas que vive en hogares con baja intensidad en el empleo sube 0,4 puntos. Sin embargo, el porcentaje de población en carencia material y social severa se reduce casi 4 puntos.

MENOR CRECIMIENTO DE LAS RENTAS MEDIAS

Según EAPN, el aumento de la tasa de pobreza se debe a un menor crecimiento de las rentas medias en La Rioja este año (la tercera región en la que menos crecen). Además, si se analiza la evolución de la renta real, es decir, si se tiene en cuenta la variación del coste de la vida, "sus ingresos medios son inferiores a los que se recibía en el año 2008".

Respecto a los datos referentes a sexo, aumenta la tasa AROPE de hombres y mujeres, pero en el caso de las mujeres la subida es mayor (0,3 puntos hombres frente a 3,6 mujeres). De este modo, la brecha de género se ensancha hasta los 3,6 puntos, valor similar al medido en 2022 y solo superado por el registrado en 2015 (5 puntos).

Por último, los más afectados por la pobreza son niños y niñas y adolescentes menores de 18 años que protagonizan la mayor subida de la tasa AROPE de La Rioja (8,8 puntos) que, además, registra el valor más elevado (33,5 por ciento en 2024, frente 24,7 por ciento de 2023).

En este sentido, la tasa AROPE de hogares con menores en La Rioja es superior a la de los hogares sin menores. Así mientras entre las personas en hogares con menores la tasa AROPE este año crece 5,6 puntos hasta un 28,5 por ciento, entre los que no conviven con menores cae 3,5 puntos y se sitúa en 17,2 por ciento.

RENTA MEDIA Y DESIGUALDAD

El informe se detiene también en el análisis de la renta media y la desigualdad. La renta media por persona en La Rioja es de 14.529 euros, es decir, 278 euros menos que la media nacional. Además, es la tercera comunidad donde la renta ha crecido menos respecto al año anterior (más de un 2,4 %, frente al más de un 5,1 % nacional). Por primera vez desde 2011, los ingresos medios por persona en España superan a los de La Rioja.

En general, las mujeres y los menores tienen ingresos medios más bajos, lo que refuerza la idea de que los hogares con menores son más vulnerables. También presentan rentas inferiores quienes viven en zonas rurales, en alquiler o están desempleados. Curiosamente, este año, las personas sin discapacidad tienen menores ingresos que aquellas con discapacidad.

Con todo ello desde EAPN La Rioja urgen a aplicar medidas prioritarias de inclusión que garanticen que ningún riojano viva en pobreza o quede desamparado. Se deben reforzar las políticas de garantía e ingresos y combatir la presión económica. "Hay que ayudar a los asfixiados por los costes, se deben bajar los precios de la vivienda y el alquiler y proteger a la infancia".

Es "urgente" trabajar por un pacto contra la pobreza que ayude a mejorar la vida de los riojanos.

MÁS TRABAJADORES PERO MÁS POBREZA

Además, y como han detallado, se da la circunstancia de que "aunque hay mucha gente empleada dentro de la ccaa, las tasas de pobreza y de exclusión no han mejorado. Nos llama la atención que siga creciendo el número de trabajadores en exclusión y pobreza. El 13,4 por ciento de los trabajadores están en situación de pobreza ha aumentado 2,4 puntos con respecto a 2023, todo ello nos habla "de la calidad del empleo y la necesidad de mejorarlo".