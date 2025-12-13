Ecoembes acerca el reciclaje y la circularidad a más de 40.000 mayores riojanos - ECOEMBES

LOGROÑO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ecoembes, la organización que lleva 27 años gestionando el reciclaje de envases en España, ha acercado el reciclaje a más de un millón de mayores, siendo 43.714 de ellos riojanos con el objetivo de implicar al colectivo sénior y de promover un envejecimiento activo.

Puesto en marcha en 2017, el programa "Terceros en edad, primeros en reciclar" promueve la circularidad y el hábito de separar residuos de envases en residencias, centros de día y de participación activa. Desde entonces, ha llegado a 37 centros de La Rioja, así como formar a 274 profesionales en buenas prácticas de separación y gestión de residuos.

En toda España, el proyecto ha logrado llegar a centros de 14 comunidades autónomas y a la ciudad autónoma de Melilla, con más de 2.500 centros participantes del programa y más de 11.000 de profesionales formados en buenas prácticas de separación y gestión de residuos.

Dentro de este proyecto Ecoembes ha entregado más de 11.200 contenedores y papeleras amarillas -para los envases de plástico, metálicos y briks-, y azules - para los envases de papel y cartón-, además de un plan de formación y actividades participativas para promover el reciclaje.

Entre las actividades más valoradas por los mayores destacan: LIBERA Senior, centrada en la lucha contra la basuraleza, las acciones intergeneracionales con nietos de usuarios y escolares o el bingo del reciclaje, todas ellas adaptadas, reforzando su papel como embajadores de la circularidad.

RED DE EMPRESAS DE TERCEROS EN EDAD, PRIMEROS EN RECICLAR.

El éxito del proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de las administraciones públicas y, desde este año, también del sector privado, tras la creación de la red empresarial "Terceros en edad, primeros en reciclar".

A ella se han sumado diez compañías con residencias y centros de día en todo el país (Amavir, Caser Residencial, Clece, DomusVi, Eulen Servicios Sociosanitarios, Fundación Gerón, Ilunion VidaSénior, Macrosad, Sanivida y Villa Saluten).

Esta red ha permitido extender la iniciativa a más de 500 centros privados, llegando a más de 40.000 mayores usuarios y usuarias.