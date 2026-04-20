LOGROÑO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción asegura que el Ayuntamiento "descuida el arbolado urbano de Logroño". Desde la asociación alertan "del progresivo deterioro del arbolado urbano en la ciudad. Actualmente, un gran número de alcorques permanecen vacíos, mientras que, paralelamente, se están eliminando árboles en proyectos de reurbanización como el de la calle Lardero".

Como recuerdan en nota de prensa, el Ayuntamiento elaboró el Plan Director de Gestión del Arbolado y Zonas Verdes de Logroño, un documento que recoge prescripciones adecuadas para el tratamiento del arbolado urbano y las zonas ajardinadas. "Sin embargo, lamentablemente, muchas de estas directrices no se están cumpliendo".

"Un ejemplo claro son las podas abusivas de árboles y arbustos que hemos denunciado en reiteradas ocasiones. Estas prácticas debilitan los ejemplares, aceleran su envejecimiento y pueden provocar su muerte. De hecho, a medio y largo plazo, las podas drásticas constituyen la principal causa de mortalidad del arbolado urbano".

Por otro lado, "hemos constatado que la mayor parte de los árboles y arbustos adquiridos en los últimos años se han destinado a parques y zonas verdes, descuidando la reposición en los alcorques vacíos de las calles, cuyo número no deja de aumentar".

Ante esta situación, "nos preguntamos si el Ayuntamiento dispone de un censo actualizado de alcorques vacíos en la ciudad. Consideramos que no es así, por lo que Ecologistas en Acción solicitará formalmente esta información".

En relación con la eliminación de 16 árboles -toda una alineación en una de las aceras- durante las obras de reurbanización de la calle Lardero, "cuestionamos los criterios técnicos esgrimidos por el Ayuntamiento". "Las supuestas interferencias con las tuberías no justifican, a nuestro juicio, la desaparición de este arbolado. Creemos que la decisión responde más a criterios de diseño urbano que a razones técnicas de peso".

Asimismo, respecto a la reposición prevista, "se ha anunciado la plantación de magnolios en la acera opuesta. Se trata de una especie que puede superar los 25 metros de altura, lo que previsiblemente obligará a realizar podas frecuentes debido a su proximidad a las fachadas". Esta situación "podría derivar en ejemplares estructuralmente debilitados y, a medio plazo, en su retirada, perpetuando un ciclo innecesario de plantación y tala".

"No debemos olvidar que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación frente a las altas temperaturas estivales son objetivos prioritarios para garantizar el bienestar de la ciudadanía. En este sentido, el fomento del arbolado urbano constituye una medida natural, eficaz y económica".

Además, se trata de una obligación legal. El artículo 8 del Reglamento Europeo sobre la Restauración de la Naturaleza establece que, antes del 31 de diciembre de 2030, los Estados miembros deberán garantizar que no se produzca una pérdida neta de superficie de espacios verdes urbanos ni de cobertura arbórea respecto a los niveles de 2024.

Por todo ello, "solicitamos públicamente que en los futuros proyectos urbanísticos se cuente con la participación de los vecinos y de nuestra asociación, con el fin de evaluar conjuntamente las actuaciones sobre el arbolado urbano".