LOGROÑO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción convoca los Premios Atila 2026 que tienen como objetivo "distinguir y denunciar a aquellas personas, entidades o proyectos que más hayan destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente". El certamen se convoca anualmente el Día de la Tierra.

Los premios, que se concedieron por primera vez en 1992, coincidiendo con la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, tienen dos categorías denominadas Atila y Caballo de Atila, y cualquier persona puede dirigirse a esta asociación proponiendo la nominación de algún individuo o ente jurídico, debiendo detallar sus "méritos".

Los nominados podrán participar en cualquiera de las secciones de que constan los premios: actuación más bárbara, tontería más destacable, mayor presunta malversación de fondos públicos o privados para la destrucción de la naturaleza y mayor chapuza.

Las nominaciones pueden realizarse por Internet, en la página de los Premios Atila, hasta el día 31 de mayo. El fallo del jurado se dará a conocer el día 4 de junio, víspera del Día Mundial del Medio Ambiente. Toda la información en la web: https://www.ecologistasenaccion.org/premios-atila-2026