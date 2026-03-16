Ecologistas en Acción critica que PP, VOX y PSOE "prorrogan durante 10 años más la contaminación por plomo en La Rioja"

LOGROÑO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción critica en una nota de prensa que PP, VOX y PSOE "prorrogan durante 10 años más la contaminación por plomo en La Rioja" tras aprobarse en el Parlamento riojano una moción para aumentar su uso en la munición de caza, durante 10 años más.

"Una moción que va contra lo indicado tanto por el Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España, como por la Unión Europea, que ha señalado de forma contundente, con el respaldo de contrastados estudios técnicos, que el plomo es uno de los venenos más peligrosos para la salud del medioambiente y de las personas en todo el territorio de la Unión Europea", afirman desde Ecologistas en Acción.

"Un veneno del que el sector de la caza disemina cada año miles de toneladas por nuestros campos".

En esta materia, prosiguen, "Bruselas es tajante, y la evidencia científica contundente en relación con los riesgos que representa el plomo, por lo que resulta inaceptable prorrogar durante 10 años el riesgo sanitario".

"Inaceptable igualmente que estos partidos políticos sean perfectamente conocedores de su impacto en la salud humana, pero les de igual".

Con la aprobación de esta moción en el Parlamento de La Rioja, PP, VOX y PSOE "anteponen los caprichos y la irresponsabilidad del sector cinegético, frente a la salvaguarda de la salud ambiental y humana, algo que sorprende, ya que va en contra de lo que demuestran los estudios científicos, así como contra lo que exige la Unión Europea y el propio Gobierno de España presidido por el PSOE".

Esta postura también es contraria a previsto desde el Ministerio de Transición ecológica, que manejan un plazo máximo de 18 meses para cambiar el plomo por otros materiales, dentro de la munición de caza.

Ecologistas indica que es "rotundamente falso que no existan en la actualidad alternativas perfectamente viables para eliminar el uso del plomo en la munición de caza. Existen y son perfectamente funcionales. Lo que sucede es que el sector cinegético, no quiere ponerlas en marcha, por una cuestión de usos y costumbres, económica y de otras índoles, que entroncan perfectamente con las ideologías negacionistas y ultraconservadoras. también existen infinidad de estudios científicos que demuestran su peligrosidad y afección a la salud humana".

Prorrogar durante 10 años, la eliminación del plomo "no es más que darle una patada hacia delante al problema, ya que dentro de 10 años el sector cinegético seguirá sin querer adaptarse y volverá a pedir diez años más de prórroga. Mientras tanto, anualmente van a seguir diseminándose por nuestros campos y cultivos miles de toneladas de plomo, altamente venenoso".

El plomo "es un metal altamente tóxico que se acumula en el organismo, dañando gravemente el sistema nervioso, riñones, sangre y cerebro, siendo especialmente peligroso para niños y fetos, en quienes causa daños cerebrales irreversibles, bajo coeficiente intelectual y problemas de desarrollo".

Los efectos incluyen fatiga, dolor abdominal, anemia, presión arterial alta e infertilidad.

Un metal, que llega a nuestro organismo "a través de los alimentos cultivados , de las piezas de caza que se consumen, y de filtraciones en el suelo y en los acuíferos".

Aunque las plantas no necesitan plomo, si este metal está presente en el suelo -especialmente por contaminación industrial, minera, o cinegética -, las raíces pueden absorberlo junto con el agua y los nutrientes.

De hecho, está científicamente demostrado "que determinadas hortalizas y plantas que consumimos, especialmente en esta zona, son proclives a asimilar el plomo presente en el terreno. Es el caso de los de hoja verde, como la lechuga, la col o la espinaca, hortalizas de raíz como la remolacha, boniato, patata, nabos, zanahorias, etc".

Para Ecologistas En Acción la postura de PP, VOX y PSOE "es altamente irresponsable. Obedece únicamente a un interés electoral de intentar ganar un puñado de votos riojanos ( los de los cazadores, que solamente suponen el 1% de la población) a costa de nuestra salud y la del medio ambiente".