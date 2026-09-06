Ecologistas en Acción denuncia ante el SEPRONA el riesgo de incendio por el almacenamiento de bidones en Entrena

Ecologistas en Acción denuncia ante el SEPRONA el riesgo de incendio por el almacenamiento de bidones de plástico al aire libre en Entrena - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

LOGROÑO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha informado de que ha denunciado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) la situación generada por el almacenamiento al aire libre de numerosos bidones de material plástico pertenecientes a una empresa de encurtidos de Entrena.

En nota de prensa, ha explicado que la acumulación de estos materiales en el exterior supone un "evidente" riesgo de incendio, especialmente por tratarse de recipientes de material plástico almacenados al aire libre.

Por tanto, ha reclamado que los hechos sean investigados y que se adopten las medidas necesarias para eliminar el riesgo.

Ecologistas en Acción ha informado de que ya había realizado gestiones ante el Ayuntamiento de Entrena y presentó una queja el 20 de abril de 2026 alertando expresamente del peligro de incendio derivado de la acumulación de los bidones.

Ha relatado cómo la respuesta municipal recibida posteriormente se limitó a señalar que el Ayuntamiento ya tenía conocimiento de los hechos y que "desde diferentes administraciones públicas", se habían llevado a cabo "distintas actuaciones para revertir dicha situación".

No obstante, ha añadido, no concretaba cuáles habían sido esas actuaciones, qué medidas se habían adoptado ni cuándo se produciría la solución definitiva.

Ahora, ante el tiempo transcurrido y comprobando que los bidones continúan almacenados al aire libre, Ecologistas en Acción considera que las actuaciones comunicadas por el Ayuntamiento no han resuelto la situación denunciada.

La organización ha decidido por ello trasladar el asunto al SEPRONA para que investigue los hechos, determine las responsabilidades que correspondan y compruebe el cumplimiento de la normativa aplicable, así como las condiciones en las que se está produciendo el almacenamiento de estos materiales.

Ecologistas en Acción considera especialmente preocupante que, pese a que el Ayuntamiento reconoce conocer la situación y afirma que distintas administraciones han intervenido, el problema siga sin estar solucionado.

La asociación ha remitido al SEPRONA la denuncia presentada y toda la documentación de la que dispone, con el objetivo de que se compruebe sobre el terreno la situación existente y se adopten, en su caso, las medidas necesarias.

Ecologistas en Acción ha reclamado que no se espere a que se produzca un incendio para actuar. "El riesgo está identificado, la Administración conoce la situación y los materiales continúan al aire libre. Es necesario actuar de forma inmediata", ha aseverado.