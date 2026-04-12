Ecologistas en Acción Haro critican "falta de actuación ante llegada de humo tóxico de incendio del vertedero de Nájera"

Incendio vertedero de Nájera - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Ecologistas en Acción de Haro ha criticado este domingo "la falta de actuación ante llegada del humo tóxico del incendio del vertedero de Nájera".

Como señalan en un comunicado, "tras el grave incendio iniciado el jueves en el vertedero de Nájera, el humo ha continuado vertiendo gases tóxicos a la atmósfera, aunque el fuego ya está controlado, su completa extención se está prolongando debido a las características del material acumulado y a la compleja tarea de extinción".

Indicen en que "el alcalde de la localidad ha afirmado que se trata del "mayor incendio que ha sufrido el vertedero en su historia" y ha mostrado su preocupación por el efecto nocivo del humo en la población local".

Desde hace días, "las autoridades han recomendado a las localidades del entorno y zonas que puedan verse afectadas por la dirección del viento mantener cerradas puertas y ventanas para evitar la entrada de humo, no usar aparatos de climatización y que las personas con dificultades respiratorias o patologías previas eviten salir al exterior o lo hagan con mascarilla FFP2".

"Con la presencia de viento suroeste, el viernes por la tarde la zona de Haro se vio afectada por la contaminación atmosférica. Varios ayuntamientos de la comarca de Santo Domingo dieron la voz de alarma para proteger a sus vecinos/as de la alta toxicidad. Sin embargo, ningún ayuntamiento de la comarca de Haro parece haber emitido ningún comunicado para proteger a su población", lamentan.

"El olor que se percibía en la localidad de Haro preocupó a varios/as vecinos/as, pero el Ayuntamiento de Haro no dio ningún aviso ni hizo ninguna recomendación al respecto. Tampoco lo ha hecho hoy, a pesar de que el humo ha seguido activo al menos hasta primera hora de la tarde", afirman desde el colectivo.

Ecologistas en Acción critica que "desde Haro se haya continuado con su participación en la "Semana de la Salud" organizado por el Gobierno de La Rioja con una "performance" en la Plaza de la Paz y la práctica de yoga al aire libre en el parque de Vista Alegre".

"Nos parece una imprudencia no cancelar actividades al aire libre cuando la previsión de AEMET pronosticaba vientos de componente sureste y cuando la recomendación del CECOP de SOS Rioja es precisamente mantener puertas y ventanas cerradas para no exponerse al humo", apuntan.

Desde el grupo desconocen "si la falta de actuación del equipo de Gobierno se debe a la ignorancia, a la dejadez, o a preservar la "fachada turística" en detrimento del bienestar y de la seguridad de los habitantes del municipio".

"Parece -argumentan- que el hecho de que el equipo de gobierno de Haro no cuente con técnico de medioambiente y que la contaminación del aire sea aparentemente invisible hace que pueda pasar inadvertido un problema de esta envergadura. Un gobierno debería regirse siempre por el principio de precaución y velar por la seguridad de los ciudadanos ante una situación de riesgo potencial".

Recalcan que "proteger el medioambiente no es opcional, es la base para el bienestar de las personas, y proteger la salud no es solo organizar actividades divulgativas, es poner la vida en el centro de las políticas públicas".

Por eso, finalizan, "criticamos la pésima gestión del Ayuntamiento de Haro y del Gobierno de La Rioja ante la exposición de la población de la comarca a humo tóxico y exigimos al Consistorio que se comprometa de una vez a tomarse en serio la protección del medio ambiente lo cual se traduce en proteger la salud, y por tanto, en practicar el cuidado real de los ciudadanos".