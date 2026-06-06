Ecologistas en Acción invita a dar un paseo interpretativo por Haro para valorar su adaptación a la crisis climática

Termómetro a 37 grados en Haro (La Rioja) - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

LOGROÑO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción invita a dar un paseo interpretativo urbano por Haro para valorar su adaptación a la crisis climática el domingo 14 de junio a las 10:00 horas desde la escultura de las letras de 'Haro' de la Plaza de la Paz.

Tal y como ha informado en nota de prensa, se trata de una invitación a analizar la adaptación de la ciudad a la actual crisis climática y proponer medidas de mejora.

"Según los expertos, las olas de calor serán cada vez más frecuentes e intensas y, por ello, se hace urgente adaptar la ciudad", ha dicho Ecologistas en Acción.

En esta ocasión invita a una actividad diseñada para repasar el informe que presentaron en abril de 2023 al ayuntamiento de Haro, con el objetivo de "evolucionar hacia un nuevo concepto de ciudad, más amable para la vida, en la que se reorganiza el espacio público para que las personas recuperen el protagonismo".

Teniendo en cuenta este modelo, en su estudio se analizaron elementos que afectan a la movilidad peatonal en momentos de intensa insolación, como son los árboles y las fuentes, y que influyen en su calidad, como es el estado de las aceras.

También se contemplaron aspectos como el tráfico en las zonas escolares y la infraestructura ciclista para la movilidad en bicicleta.

Una vez analizados, "se presentaron sencillas propuestas de mejora para que el equipo de gobierno local recién estrenado empezase a ponerlas en práctica".

Tres años después, el grupo retoma el proyecto y propone una revisión colectiva a pie del entorno urbano para valorar qué se ha hecho en este periodo, cómo es el diseño urbano actual y cómo se puede mejorar.

"Se trata de observar juntos el reparto del espacio urbano, el arbolado, las fuentes y las aceras para comentar cómo podríamos hacer de Haro una ciudad más amable, fresca y habitable", ha dicho.

Las aportaciones de los participantes serán recogidas y trasladadas a la Corporación Municipal.