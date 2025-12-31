'Ecologistas en Acción' pide que el Ayuntamiento de Haro "se tome en serio" la movilidad urbana y la seguridad peatonal

Un vehículo impacta en Haro en una balaustrada - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

LOGROÑO, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

'Ecologistas en Acción' ha reclamado que el Ayuntamiento de Haro "se tome en serio" la movilidad urbana y la seguridad peatonal. En un comunicado, el colectivo ecologistas ha recordado que el pasado día 28, "volvió a suceder otro aparatoso y peligroso accidente de tráfico en una céntrica calle de Haro, muy frecuentada por paseantes, en el que un coche irrumpió violentamente en la acera poniendo en jaque la vida de los peatones".

"Con éste, ya suman varios, como el que ocurrió el pasado agosto en la misma calle, además de los atropellos a peatones en la calle Juan Carlos I y otros tantos en la plaza Castañares" han añadido. La "falta de atención a la seguridad y a los nuevos estándares y necesidades en la movilidad del equipo de gobierno municipal vuelven a ponerse de manifiesto, y la pregunta es ¿qué tiene que suceder para que la movilidad urbana sea tema central y prioritario para este equipo de gobierno?", se han preguntado.

Por ello, Ecologistas en Acción ha recordado que "la misión de la movilidad es facilitar a los ciudadanos el acceso a los centros de enseñanza, al trabajo, a la cultura, a las actividades de ocio y a los servicios de salud, entre otros, para que realicen sus tareas diarias".

Por tanto, la movilidad urbana "tiene un papel fundamental en la vida de las personas, ya que permite ejercer derechos y resulta determinante para el bienestar y calidad de vida". Cuando nos referimos a la movilidad urbana sostenible, "hablamos de reorientarla hacia modelos que permitan a su vez proteger la salud, el medioambiente, el clima, el bienestar y la seguridad de toda la ciudadanía. Para su implementación, se necesita planificación mediante planes".

A pesar de su importancia para la calidad de vida de los habitantes, la ciudad "carece de un plan de movilidad urbana sostenible". La legislación "no requiere a entidades menores de 20.000 habitantes disponer de uno, pero existe una notoria necesidad de una adecuada planificación, gestión y control de la movilidad en Haro".

Al igual que en los puestos de trabajo, donde gracias a los planes de prevención de riesgos laborales "ha habido una reducción drástica de accidentes en las últimas décadas, son los equipos de gobierno municipales los encargados de diseñar planes para evitar accidentes evitables". "Ya no sirven esos obsoletos diseños de flujos de tráfico del siglo anterior, la calidad de vida de los habitantes de Haro pasa por nuevas estrategias de movilidad cuyos ejes deben ser la pacificación del tráfico y la redistribución del espacio público. Y no hay que inventar nada nuevo, pues existen guías y recomendaciones cada día más sencillas para ello", han recordado desde 'Ecologistas en Acción'.

CAMBIO EN LA MOVILIDAD

El colectivo ha recordado que llevan tiempo reivindicando "un necesario cambio en la mirada hacia la movilidad, organizando bicicletadas, realizando informes presentados al ayuntamiento, colaborando con el instituto público IES Manuel Bartolomé Cossío y escribiendo artículos en prensa".

Recientemente se ha mejorado la iluminación en un paso de peatones, algo que "valoramos positivamente". Pero "se necesitan más cambios: es necesario un cambio profundo en cómo miramos la movilidad en la ciudad". "Una de las claves, pasa por fomentar la movilidad activa como caminar o ir en bicicleta, redistribuyendo el espacio público que actualmente está tan dedicado a los coches", han apostillado.

Para 'Ecologistas en Acción', otra "actuación clave es la de pacificar el tráfico, lo cual podría resumirse en la disminución de su velocidad y su volumen". Con estas dos medidas, "se propicia la puesta en valor de la vida y la autonomía de las personas, atendiendo a la accesibilidad, la inclusión y la equidad, favoreciendo desplazamientos seguros. Los límites son a menudo necesarios y beneficiosos".

"Estrechar los carriles para reducir la velocidad y el abuso de las dobles filas, establecer límites de velocidad adecuados, reducir el número de carriles, limitar el acceso al centro de la ciudad a los coches que no sean de habitantes ni de carga y descarga para así reducir el tráfico innecesario, declarar zonas de prioridad peatonal, habilitar aparcamientos disuasorios fuera del centro y convertir las calles secundarias en unidireccionales son algunas de las acciones que ayudarían a reducir el peligro del tráfico motorizado", han reseñado.

Por otra parte, "sería conveniente mejorar la estrategia de la seguridad en los pasos de peatones con medidas como iluminarlos adecuadamente, eliminar las plazas de aparcamiento anexas y colocar pivotes estratégicos, reubicar los contenedores de residuos que obstaculizan la visibilidad y sobre elevarlos en muchos casos".

"Mejorar la movilidad mediante soluciones que coloquen la vida en el centro, vigorizaría la ciudad, y rediseñar el espacio público de nuestras calles para darle mayor centralidad a las funciones de estar y sociabilizar, creando así comunidad, teniendo un comercio local vivo, y aportando seguridad real y percibida" son otras propuestas de 'Ecologistas en Acción'.

El actual ayuntamiento "no dispone de técnicos de medio ambiente ni de técnicos especializados en la materia, es por ello que desde nuestro colectivo insistimos en poner nuestro conocimiento a su disposición". La actual alcaldesa y portavoz del equipo de gobierno local de Haro ha expresado en multitud de ocasiones su apertura a la participación ciudadana. Sin embargo, "su actitud parece no ser coherente con sus palabras pues no se nos proporciona información cuando la pedimos, en muchas ocasiones no recibimos respuesta y ninguna de nuestras propuestas ha sido aceptada hasta el momento".

Finalmente, desde 'Ecologistas en Acción' de Haro "esperamos se abran vías reales a la participación ciudadana lo antes posible, pues no hay mejor forma de ejercer la democracia. También vemos necesaria aumentar la inversión en el cuidado del medio ambiente, para lo cual atender la planificación y la gestión de la movilidad en Haro debe ser prioritario", si bien "lo que consideramos incuestionable, es que poner en práctica medidas como las comentadas en las que se pone la vida en el centro, mejorará sin duda la calidad de vida de todos los ciudadanos".