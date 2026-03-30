Ecologistas en Acción presenta alegaciones al estudio informativo de la variante de la LR-340 a su paso por Manjarrés

Archivo - variante de Manjarrés - AMIGOS DE LA TIERRA LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al estudio informativo de la variante de la carretera LR-340 en su paso por Manjarres.

Como recuerdan en una nota de prensa, el pasado 9 de febrero se publicó en el Boletín Oficial de La Rioja el 'Estudio Informativo de la variante de la carretera LR-340 a su paso por Manjarrés', sometiéndose a información pública tras su aprobación provisional mediante Resolución 764/2026, de 4 de febrero, de la Dirección General de Infraestructuras del Gobierno de La Rioja.

"A nuestro entender, dicha variante carece de justificación, ya que el tráfico se canaliza actualmente sin problemas a través del trazado existente que atraviesa el núcleo urbano".

Tal y como reconoce la propia memoria del estudio informativo, "el volumen de tráfico es bajo y únicamente da servicio a los núcleos de Santa Coloma y Castroviejo, tratándose además de una carretera sin salida".

Por otro lado, el tráfico pesado vinculado a la explotación de una planta de extracción y procesado de áridos "se canaliza mediante caminos locales, sin afectar a la travesía urbana de Manjarrés".

En este contexto, "no se justifica una inversión cercana a los 2,5 millones de euros -presupuesto estimado de la alternativa 1-, salvo que responda a intereses particulares, como la mejora de accesos para la prevista construcción de una planta de prefabricados de hormigón por parte de la empresa 'Solución en Prefabricados Industriales S.L.'".

Este proyecto, además, "generaría un notable impacto ambiental y cuenta con una significativa oposición social por parte de los vecinos y vecinas de Manjarrés", afirman desde Ecologistas en Acción.

Por todo lo expuesto "hemos pedido al Gobierno de La Rioja, considere que no concurren las circunstancias necesarias que justifiquen el interés general de dicha actuación, respondiendo más bien a intereses particulares".

En consecuencia, se solicita la no declaración de interés general de la variante de la carretera LR-340 a su paso por Manjarrés.