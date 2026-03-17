Ecologistas en Acción presenta una guía con 30 experiencias exitosas de ganadería respetuosa con entorno y personas

LOGROÑO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha publicado 'La ganadería del futuro, aquí y ahora', una guía que contiene 30 experiencias reales sobre prácticas ganaderas que buscan construir un modelo más justo y ecológico, y poner en el centro a quienes manejan ganaderías sostenibles "con coherencia, compromiso y arraigo territorial".

Esta publicación no incluye un listado completo de experiencias, sino una selección que busca el equilibrio en cuanto modelos de manejo, territorios y composición social.

Nace con varios objetivos interconectados: inspirar a otras personas ganaderas, informar a la ciudadanía, orientar a las administraciones públicas y facilitar el vínculo entre consumidoras y consumidores con proyectos responsables.

En sus páginas se exponen historias concretas: ganaderas y ganaderos que cuidan el monte mientras pastorean, que recuperan razas autóctonas, que venden directamente a su comunidad, que se organizan en redes y cooperativas, que entienden su labor no como una mera actividad económica sino como un servicio ecosocial.

En palabras de Nacho Escartín, portavoz de Ecologistas en Acción, "personas que han elegido un camino más complejo, pero profundamente coherente".

Para la organización ecologista, la transformación del sistema agroalimentario no es solo un reto técnico sino un proyecto político, cultural y comunitario.

"Requiere recursos y voluntad, pero también reconocer que la transición ya está ocurriendo. En pueblos y territorios diversos, hay personas que sostienen día a día un modelo basado en la justicia social, la salud de los ecosistemas y el bienestar animal", añade Escartín.

MOSAICO DE UNA TRANSICIÓN QUE YA ESTÁ EN MARCHA.

Ecologistas en Acción ha seleccionado 30 experiencias que son, cada una de ellas, "una muestra viva de que otra forma de producir alimentos existe, es diversa y funciona; una prueba de que la transición hacia otro modelo alimentario ya está en marcha.

En el caso de La Rioja, la experiencia es la de Ganadería Serrano, en Anguiano, que se presente bajo el título 'Trashumancia y trasterminancia con vacas y caballos'.

Se trata de una explotación ganadera donde vacas y caballos se crían en régimen extensivo mediante trashumancia y trasterminancia, movimientos estacionales del rebaño para aprovechar pastos de montaña e invierno dentro del mismo territorio.

Esta práctica tradicional mantiene el bienestar animal, mejora la fertilidad de los suelos y contribuye a la conservación de paisajes abiertos, conectando métodos antiguos con la sostenibilidad actual.

Algunos ejemplos más que aparecen en la guía son:

Pajaretillo (San José del Valle, Cádiz). Ganadería extensiva ecológica de vacas, con manejo regenerativo que mejora la fertilidad de la tierra y se comercializa mediante venta directa. En esta finca de 475 ha se gestionan un rebaño de vacas nodrizas (mestizas: retinta, limousin y fleckvieh) sin fertilizantes ni piensos externos.

Ecofes (Aínsa, Huesca). Ganadería ecológica de vacuno de raza Pirenaica, adaptada al clima y pastos del Pirineo, que se comercializa directamente a las personas consumidoras.

La Jara (Arafo, Tenerife). Finca pionera en la producción ecológica en Canarias, liderada por una mujer que pastorea cabras y ovejas de razas autóctonas. También cría pollos y gallinas al aire libre, con un manejo regenerativo del paisaje y fomentando la soberanía alimentaria en la isla.

Pasturabosc (Gaüses, Girona). Proyecto de pastoreo de cabras en paisajes donde contribuyen a la prevención de incendios y se produce leche ecológica y quesos artesanos, que venden de forma directa y en puntos de venta locales.

Las Lucías (Navatrasierra, Cáceres). Granja familiar agroecológica de ovejas, cabras, vacas y aves de corral, criados en libertad, en un proyecto que fomenta la biodiversidad y la educación ambiental.

Casa da Fonte (Mañente, Lugo). Granja de ganadería extensiva y ecológica de vacas, cerdos, pollos y gallinas, que favorecen suelos y pastos, conectan con la vida rural tradicional y la regeneración ambiental.

La publicación de esta guía se acompaña de un mapa interactivo con información básica de cada experiencia.