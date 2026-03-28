Ecologistas en Acción reclama una ordenanza municipal para la protección de especies migratorias en Logroño

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LOGROÑO, 28 (EUROPA PRESS)

Con la llegada de la primavera, Ecologistas en Acción lanza la campaña 2026 'Las Tres Mosquiteras', una iniciativa centrada en la protección de aves insectívoras urbanas y sus hábitats en la ciudad de Logroño.

En este contexto, la organización ha elaborado y remitido al Ayuntamiento de Logroño un modelo de Ordenanza Municipal para la Protección de Espacios de Nidificación y Refugio de Fauna Silvestre Urbana, con el objetivo de garantizar la conservación de especies clave como el vencejo común (Apus apus), la golondrina común (Hirundo rustica) y el avión común (Delichon urbicum).

Estas tres especies migratorias llegan cada primavera a nuestro territorio para reproducirse y desempeñan un papel esencial en el control natural de insectos, contribuyendo tanto a la protección de los cultivos como a la salud pública.

Todas ellas están incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, y cuentan con protección legal a través de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Asimismo, el artículo 334 del Código Penal contempla penas de prisión o multa para quienes destruyan sus nidos o dificulten su reproducción.

A pesar de ello, sus poblaciones siguen en declive. Desde 1998, el vencejo común ha experimentado una disminución cercana al 40%, mientras que la golondrina común ha superado el 50%. Según el Libro Rojo de las Aves de España, ambas especies se encuentran actualmente en la categoría de "vulnerable".

En entornos urbanos y cascos históricos, la destrucción de colonias durante obras de rehabilitación, restauración de fachadas o nuevas construcciones sigue siendo una de las principales amenazas. En muchos casos, estas intervenciones no respetan los periodos de cría ni incorporan soluciones que permitan la recolonización posterior.

Por ello, la campaña 'Las Tres Mosquiteras' propone la adopción de medidas concretas a nivel municipal, entre las que destacan:

Creación de un sistema de seguimiento y registro de colonias existentes que se revise periodicamente

Conservación de aleros, oquedades y elementos estructurales en obras de rehabilitación.

Incorporación de soluciones constructivas que favorezcan la nidificación en edificios de nueva construcción.

Evitar la realización de obras en fachadas y estructuras durante la época reproductora.

Prohibición de fuegos artificiales en periodos de nidificación.

Podas y trabajos de mantenimiento de espacios verdes urbanos que producen molestias e incluso producen daños a las aves en época de reproducción. Solicitando la racionalización de las podas y la protección de la fauna silvestre que depende del arbolado.

Ecologistas en Acción considera "imprescindible que Logroño cuente con una normativa específica que asegure el cumplimiento de la legislación vigente y contribuya a frenar el declive de estas especies".

La campaña 'Las Tres Mosquiteras' se inicia con la propuesta de esta ordenanza municipal y continuará con acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, con el objetivo de fomentar una convivencia respetuosa con la fauna urbana.