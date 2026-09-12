Ecologistas en Acción reclama "transparencia" al Gobierno de La Rioja sobre las actuaciones de control del lobo

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LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción-La Rioja ha criticado la "falta de transparencia" del Gobierno de La Rioja en relación con las actuaciones de control y caza del lobo realizadas durante la temporada 2025-2026.

La organización, ha informado en un comunicado, que solicitó el pasado 17 de febrero de 2026 información sobre las batidas de lobos autorizadas por la Administración, reclamando conocer su número, los municipios y fechas en las que se llevaron a cabo y los resultados obtenidos, incluyendo si se produjo la captura, avistamiento o disparo sobre algún ejemplar.

"Ante la falta de respuesta de la Administración, Ecologistas en Acción tuvo que recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, reclamando su derecho de acceso a una información que considera de evidente interés público", han admitido.

El Consejo de Transparencia ha estimado la reclamación y ha reconocido el derecho de Ecologistas en Acción a acceder a la información solicitada, instando a la Administración competente a facilitarla en el plazo establecido.

Para Ecologistas en Acción, "resulta especialmente preocupante que haya sido necesario acudir al Consejo de Transparencia para obtener información sobre actuaciones realizadas por la propia Administración en materia de gestión de fauna silvestre".

La organización considera que la ciudadanía "tiene derecho a conocer cuántas actuaciones de control se autorizan, dónde se realizan, cuándo se llevan a cabo y cuáles son sus resultados, especialmente cuando afectan a una especie como el lobo y pueden tener consecuencias directas sobre sus poblaciones".

Ecologistas en Acción reclama al Gobierno de La Rioja que "cumpla con sus obligaciones de transparencia y facilite la información requerida de forma completa, clara y verificable, sin demoras injustificadas".

Asimismo, la organización "considera imprescindible que la gestión del lobo se realice con criterios científicos, transparencia y pleno respeto a la normativa de protección de la naturaleza".

Ecologistas en Acción recuerda que la información ambiental "es de interés público y que el silencio de la Administración no puede convertirse en un mecanismo para ocultar o dificultar el conocimiento de las actuaciones realizadas sobre la fauna silvestre".