Ecologistas en Acción-La Rioja presenta alegaciones al proyecto de Ley del Parque Natural del Alto Najerilla

Archivo - Alta Najerilla - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción-La Rioja ha presentado un conjunto de alegaciones al borrador de la Ley de declaración del Parque Natural del Alto Najerilla, actualmente en fase de información pública, con el objetivo de reforzar la protección ambiental del futuro espacio natural y mejorar la seguridad jurídica de la norma.

Entre las principales observaciones, la organización señala la necesidad de corregir determinadas referencias jurídicas, como la mención a un inexistente "catálogo regional y nacional de especies protegidas", proponiendo su sustitución por las figuras legales actualmente vigentes en materia de conservación de la biodiversidad.

Uno de los aspectos que suscita mayor preocupación es la delimitación territorial del futuro parque. Mientras que en el resto de municipios afectados se incluye la totalidad del término municipal, en Canales de la Sierra únicamente se incorporan los terrenos pertenecientes a los Montes de Utilidad Pública de la Mancomunidad de Montes de Villavelayo, Canales de la Sierra y Mansilla de la Sierra.

Ecologistas en Acción considera que "esta exclusión carece de justificación ambiental, rompe la continuidad territorial del espacio protegido y puede favorecer la implantación de actividades incompatibles con los objetivos de conservación en áreas de elevado valor ecológico".

Asimismo, la organización considera imprescindible que el proyecto de ley incorpore un plano oficial con la delimitación exacta del parque, de manera que la ciudadanía pueda conocer con claridad el ámbito territorial afectado durante el proceso de información pública.

Las alegaciones también proponen "flexibilizar el procedimiento para futuras ampliaciones del parque, permitiendo que puedan aprobarse mediante decreto del Consejo de Gobierno, en lugar de exigir una modificación legislativa, lo que facilitaría la incorporación de nuevos terrenos de interés ambiental".

En relación con el régimen de protección, Ecologistas en Acción solicita que la exclusión de los suelos urbanizables "se limite exclusivamente al suelo urbanizable programado, evitando posibles situaciones en las que amplias superficies pudieran quedar fuera de la protección por decisiones de planeamiento urbanístico".

Respecto a la gobernanza del espacio protegido, la organización plantea que la composición y el funcionamiento de la Junta Rectora se regulen reglamentariamente mediante decreto, lo que permitiría adaptar su estructura con mayor agilidad. Además, considera imprescindible que entre sus miembros figure un representante de las asociaciones de defensa de la naturaleza, equilibrando así la representación de los distintos intereses vinculados al parque.

Igualmente, Ecologistas en Acción propone recuperar dos instrumentos que figuraban en la anterior regulación del parque: la declaración de utilidad pública, a efectos expropiatorios, y el reconocimiento del derecho de tanteo y retracto por parte del Gobierno de La Rioja sobre las transmisiones de bienes inmuebles situados en el interior del espacio protegido, herramientas consideradas fundamentales para garantizar una adecuada gestión y conservación del territorio.

Por último, la organización solicita que la futura ley incluya un mecanismo de colaboración estable con la Junta de Castilla y León para coordinar la gestión de los espacios naturales limítrofes, dada la continuidad ecológica existente entre el Alto Najerilla y otros espacios protegidos como el Parque Natural de las Lagunas Glaciares de Neila y el Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión.

Para Ecologistas en Acción-La Rioja, la declaración del Parque Natural del Alto Najerilla "constituye una oportunidad histórica para reforzar la conservación de uno de los territorios de mayor valor ecológico de la comunidad autónoma". Sin embargo, considera que el texto legal "debe incorporar mejoras que aseguren una protección efectiva, una gestión participativa y una adecuada coordinación con los espacios naturales colindantes".