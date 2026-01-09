La economía riojana avanzó el 3,1% en el tercer trimestre de 2025

Archivo - Billetes de 50 y 20 euros - EUROPA PRESS - ARCHIVO

LOGROÑO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La economía de La Rioja registró en el tercer trimestre de 2025 un crecimiento interanual del 3,1 por ciento, según los datos publicados hoy, día 9, por Riojastat, Instituto de Estadística de La Rioja. Esta cifra vuelve a situar a la comunidad por encima del conjunto de España, cuyo PIB aumentó el 2,8 por ciento en el mismo periodo.

Construcción y Servicios fueron los principales motores del PIB regional y contribuyeron a que La Rioja retenga el diferencial positivo que constata un dinamismo superior al promedio registrado por el conjunto de las comunidades autónomas.

En comparación con el trimestre anterior, el PIB riojano avanzó el 1,2 por ciento, revirtiendo la ligera caída registrada entre abril y junio. El comportamiento sectorial muestra que la construcción continuó siendo el principal motor económico de la región, con un crecimiento interanual del 10,8 por ciento, muy por encima del 6,9 por ciento registrado en el conjunto del país.

También los servicios contribuyeron de forma decisiva al avance regional, con un incremento del 4,8 por ciento, frente al 3,1 por ciento nacional. Dentro de este sector, los servicios de mercado crecieron el 4,4 por ciento, consolidando su papel como soporte estable de la actividad económica.

La industria riojana presentó un crecimiento más moderado, del 0,6 por ciento, frente al 3 por ciento registrado en España. No obstante, la industria manufacturera mostró un comportamiento más favorable, con un avance del 2,5 por ciento. Por el contrario, la agricultura retrocedió el 2,9 por ciento.

En términos intertrimestrales, la industria (2,3 por ciento) volvió a liderar el crecimiento, seguida de la construcción (1,8 por ciento) y de los servicios (1,2 por ciento). Por el contrario, la agricultura retrocedió el 1,07 por ciento.