La edición 2026 de 'Concéntrico' se desarrollará del 18 al 23 de junio en una temporada previa con citas internacionales

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Concéntrico ha presentado esta mañana las novedades para la temporada 25/26, con las tres convocatorias internacionales que salen a concurso, los avances en el desarrollo de la 'Isla Climática Urbana' -instalación permanente que se creará en el Parque Felipe VI-, los nuevos programas con alianzas internacionales y las fechas del Festival que se celebrará en Logroño del 18 al 23 de junio de 2026.

Una programación que ha sido presentada por el director de Concéntrico, Javier Peña, junto al alcalde de Logroño, Conrado Escobar; la directora general de Turismo, Virginia Borges; y el presidente de la Fundación Cultural del COAR, entidad organizadora del evento, Ángel Carrero.

Escobar ha destacado que 'Concéntrico' "se consolida como una marca propia muy conectada a nuestro territorio, en la que se van incorporando activos de primer orden, como en este caso LIF". Ha puesto en valor que el festival se articula desde "la dimensión social comunitaria, haciendo del urbanismo una buena herramienta de transformación social" y también "desde el eje transformador que preocupa a todas las ciudades del mundo como es la nueva sostenibilidad".

Por su parte, Borges ha señalado que el festival "nos obliga por la fuerza que tiene a mirar la ciudad y el territorio de otra forma", mientras que Carrero ha destacado la "reflexión" que propone 'Concéntrico" en la "forma en la que planteamos el territorio".

'ISLA CLIMÁTICA'

En el acto, tanto Escobar como Peña han dado a conocer los avances de la 'Isla Climática', proyecto permanente con el que se pretende mitigar las olas de calor en la capital de La Rioja. El equipo ganador K37 LAB ya ha redactado el proyecto de la propuesta seleccionada Al agua patos, que entregó en octubre al Ayuntamiento de Logroño. En la actualidad, el proyecto está siendo revisado por los técnicos municipales y su ejecución se licitará el próximo año.

El equipo K37 LAB está formado por Carlos Iraburu Elizalde, Álvaro Oriol, José Rodríguez Losada y Carlos Iraburu Bonafé.

La implantación de 'Al agua patos' optimizará la convivencia con el estanque generando un espacio estancial junto a la lámina de agua y dialogando con los elementos existentes. Desdibujará el entorno de la plaza generando un elemento reconocible, en relación al agua y el parque. Multiplicará los usos urbanos y contribuirá al confort climático con estrategias tradicionales: celosías, vegetación, agua.

CONVOCATORIAS INTERNACIONALES

Además, Peña ha informado de las tres convocatorias internacionales que salen a concurso este año se presentan con el objetivo de iniciar nuevos formatos que den respuesta a las transformaciones urbanas: Ephemeral Agents, Urban Ecologies e Identidad y ficción.

Estos tres programas desarrollan los conceptos recogidos en el libro Concéntrico: Laboratorio de Innovación Urbana (Park Books, 2025) lo que permitirá trasladar al territorio de la acción tres de los ámbitos de trabajo que estructuran la publicación: lo social y temporal, lo material y ambiental, y lo simbólico y narrativo.

Las propuestas se podrán presentar online dentro de las disciplinas de arquitectura, paisajismo, diseño y arte a partir de mañana martes.

Ephemeral Agents, en colaboración con DISTIGMO (Zúrich), explorará cómo las intervenciones efímeras pueden actuar como agentes de transformación urbana. El programa, desarrollado junto a DISTIGMO (Zúrich), combina exposición, simposio y publicación, y se articula en dos convocatorias complementarias que establecen un diálogo entre la práctica arquitectónica y la investigación editorial.

Esta nueva colaboración centra una de las novedades de la temporada. El próximo 11 de diciembre, Concéntrico participará en el Simposio que se celebrará en Zurich, en colaboración con Distigmo, y mostrará cómo la temporalidad es un agente que contribuye a la innovación en la ciudad. La iniciativa concluirá con una publicación, una exposición y una intervención durante el Festival de Logroño.

Las propuestas seleccionadas formarán parte del conjunto de actividades de Ephemeral Agents, un programa conjunto que conectará Zúrich y Logroño en torno al papel de la temporalidad como herramienta crítica y transformadora.

URBAN ECOLOGIES

Urban Ecologies (ecologías urbanas), propone desarrollar soluciones temporales y adaptativas que respondan a los efectos del cambio climático en la ciudad. El programa invita a imaginar tipologías y sistemas estacionales, entre los que se seleccionará una propuesta para ser materializada durante el Festival de 2026.

En continuidad con el proyecto Isla Climática Urbana, esta nueva fase parte del Plan Estratégico de Olas de Calor del Ayuntamiento de Logroño, que identifica 19 puntos críticos de vulnerabilidad climática. Más que intervenir en ellos directamente, las propuestas deberán imaginar sistemas y estrategias capaces de actuar en distintos contextos urbanos, tanto en Logroño como en otras ciudades que afronten desafíos similares.

El proyecto seleccionado formará parte del proceso de consolidación de la red de Islas Climáticas Urbanas de Logroño, y se incorporará a un catálogo de soluciones estacionales que promuevan una ecología urbana activa y comunitaria.

IDENTIDAD Y FICCIÓN

Por su parte, 'Identidad y ficción' plantea una reflexión sobre la dimensión simbólica y narrativa del espacio público, tomando como punto de partida el Paseo del Espolón de Logroño. Los participantes están invitados a imaginar nuevas lecturas y ficciones urbanas que transformen la manera en que percibimos los lugares y la identidad colectiva.

Esta convocatoria invita a reflexionar e imaginar nuevas ficciones urbanas que transformen la manera en que percibimos este lugar emblemático y su papel dentro del imaginario colectivo.

El proyecto se desarrollará en el Paseo del Espolón, el corazón cívico de Logroño. El plazo para la presentación de propuestas estará abierto desde mañana martes (cuando se publicarán en concentrico.es las bases de las convocatorias, y hasta el 13 de enero de 2026, excepto para la convocatoria A del programa Ephemeral Agents que finalizará este próximo 28 de noviembre.

NOVEDADES

Por otra pare, la gira internacional de presentación del libro con el que se conmemoran la década del Festival se amplía a nuevas ciudades y hasta el próximo año. Este recorrido internacional, apoyado por el Ministerio de Cultura en asociación con entidades locales de las ciudades de acogida, se presentará próximamente en Praga, Oporto, Dhahran, Bilbao, Zurich o Basilea en 2025, y para 2026 en Berlín, Madeira, Rotterdam o Estambul.

Una de las novedades de esta temporada será la colaboración con Évora_27, Capital Europea de la Cultura, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre ambas ciudades mediante la creación contemporánea y el intercambio de proyectos.

Además, el Instituto Cervantes ha introducido Concéntrico por segundo año consecutivo en el programa marco internacional que distribuye en todos sus centros, con los que se establecerá sinergias especiales con diferentes países en 2026. Dentro de esas colaboraciones destaca el encuentro que se celebrará en Argelia del 24 al 28 de noviembre en las Universidades de Arquitectura de Argel y Oran.

Concéntrico está organizado por la Fundación COAR con la colaboración de Ayuntamiento de Logroño, Gobierno de La Rioja, Ministerio de Cultura y Ministerio de Vivienda del Gobierno de España junto con entidades como Goethe Institut (Alemania), Institut Français (Francia), WBA Architectures (Bélgica), MAS Context (EEUU), Instituto Cultural Rumano (Rumania), Instituto Iberoamericano de Cultura (Finlandia), Istituto Italiano de Cultura (Italia), Pro Helvetia (Suiza), Instituto Cultura Polaco (Polonia), British Council (Reino Unido), Embajadas de Países Bajos y Portugal, entre otros programas estratégicos como el llevado a cabo con el Instituto Cervantes.