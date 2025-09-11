La edición número 30 de la Marcha Hoyos de Iregua regresa este año a sus orígenes

Se celebrará el domingo 5 de octubre sobre un recorrido de 32,5 kilómetros

La Marcha Hoyos de Iregua se celebra el domingo 5 de octubre sobre un recorrido de 32,5 kilómetros que discurrirán por el Parque Natural Sierra de Cebollera. La prueba está organizada por Fundación Caja Rioja, cuenta con el patrocinio de CaixaBank y del Gobierno de La Rioja a través de La Rioja 360, y la colaboración de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje y de la sociedad de montaña Sherpa.

La prueba vuelve en esta edición al entorno de los Hoyos de Iregua en un recorrido que en buena medida recuerda al de la primera edición, tal y como ha indicado en la presentación Carlos Fuentes, gerente de Fundación Caja Rioja. "Esperamos acercar a Hoyos de Iregua en esta edición a unas 500 personas; hace 30 años fueron 1.000 los que participaron en la Marcha, que supuso una sorpresa mayúscula para toda la organización y que fue una manera de dar a conocer y divulgar el patrimonio natural de La Rioja de la mano del Gobierno regional", ha indicado.

Con la misma premisa continúa esta actividad "de la mano de algunos de los mismos colaboradores que aquella primera vez. Seguimos con la ilusión intacta y con las ganas de volver el 5 de octubre a cumbres que ya conocimos en la primera edición", ha recordado.

OBJETIVOS PRINCIPALES

La Marcha comenzó con dos objetivos principales; en primer lugar, realizar una actividad deportiva montañera por uno de los lugares naturales más espectaculares de La Rioja y que unos meses después se declararía Parque Natural. Pronto se convirtió en la marcha decana de La Rioja y una de las más importantes del norte de España, han explicado también hoy los organizadores.

En segundo lugar, se pretendía promocionar la zona del Alto Iregua, sus parajes y su riqueza. Fue también ese momento el elegido por Fundación Caja Rioja para abrir la primera posada en la región, hoy todavía abierta, la Posada Hoyos de Iregua.

Las cualidades de la zona siguen intactas, ha recordado Carlos Fuentes. "A los paisajes espectaculares, en muchos casos de cumbre a más de 2.000 metros, hay que sumar que en la zona encontramos pequeñas lagunas de origen glaciar, las fuentes de las que nace el río Iregua y una gran riqueza de fauna y flora. Es, además, lugar de pesca de truchas, paso de paloma, tiempo ya en octubre de la berrea de los ciervos". "Sus valles y collados forman parte de la red de Cañadas Reales que favorecían la trashumancia", ha indicado. "El interés cultural, turístico, deportivo y paisajístico de la zona es indiscutible", ha dicho.

A lo largo de estos 29 años han sido miles las personas que se han acercado, han conocido y han regresado al Parque Natural Sierra Cebollera. "Las personas se han acercado siempre con gran respecto por el entorno, que también ha sido una de nuestras premisas desde la primera edición de la actividad", ha afirmado Fuentes. Si hace 30 años la marcha tuvo un recorrido de 28 kilómetros, en esta ocasión se alarga un poco más, hasta llegar a los 32,5.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

El plazo de inscripción está abierto hasta el 1 de octubre a través de la web de Fundación Caja Rioja www.fundacion-cajarioja.es. Las personas interesadas en la Marcha pueden contactar con Fundación Caja Rioja a través del teléfono 941270155, en horario de 9,00 a 15,00 horas de lunes a viernes, o del correo electrónico actividades@fundacion-cajarioja.es.

COLABORADORES

La Marcha Hoyos de Iregua está organizada por Fundación Caja Rioja con el patrocinio de CaixaBank y la Dirección General de Turismo, y cuenta con la colaboración de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, el ayuntamiento de Villoslada de Cameros y la sociedad de montaña Sherpa, Cruz Roja y las empresas El avión, Mayoral, Baqué, Cadena SER, Peñaclara, Coca-Cola, Suzuki y Alcampo.