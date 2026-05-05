El edil del Gobierno local Jesús López presenta su renuncia como concejal por motivos personales

Archivo - El concejal de Medio Ambiente, Jesús López. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El edil del Gobierno local Jesús López ha presentado hoy la renuncia al acta de concejal por motivos personales. Desde el inicio de la Legislatura, Jesús López ha sido concejal delegado del área de Medio Ambiente.

Durante su gestión en este área se han impulsado importantes proyectos como el Plan Trienal de Obras Hidrológicas y Ambientales, que incluye las actuaciones en el barranco de Oyón, el corredor ecológico sur y el barranco de El Horcajo, que permitirán reducir los efectos adversos de los aguaceros en la ciudad, así como un mejor aprovechamiento y reutilización del agua.

Asimismo, se ha puesto en marcha un nuevo contrato de mantenimiento de las zonas verdes en la ciudad, que no se había actualizado desde el año 2018 y que está introduciendo importantes mejoras en nuestros parques y jardines. Además, se han creado nuevos parques como el del Camino y el de las Tejeras. Previamente a su llegada al Ejecutivo local, Jesús López, trabajaba como ingeniero en la empresa privada.

Con la presentación de la renuncia se inicia el procedimiento administrativo para la sustitución del concejal que recaerá en el siguiente integrante de la lista electoral con la que el Partido Popular se presentó a las elecciones municipales en 2023, Manuel Marañón.