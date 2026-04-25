Eduardo Sáenz de Cabezón dirige el Curso 'Iniciación a la Computación Cuántica'

LOGROÑO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Eduardo Sáenz de Cabezón, profesor de Lenguajes y Sistemas Informáticos y divulgador científico, dirige el Curso 'Iniciación a la Computación Cuántica', que se celebra del 5 al 7 de mayo en el Complejo Científico-Tecnológico de la Universidad de La Rioja.

Este curso -en la que el propio Sáenz de Cabezón imparte las dos primeras sesiones- está organizado por la Universidad de La Rioja, el Gobierno de La Rioja y cuenta con la colaboración de Nasertic y BasqueQuantum.

Dirigido a cualquier persona interesada en la materia (no se exigen requisitos previos más allá de los conocimientos matemáticos habituales del Bachillerato), para poder participar es preciso inscribirse a través de https://bit.ly/IICursoComCuanticaUR.

El Curso 'Iniciación a la Computación Cuántica' ofrece una introducción práctica a los conceptos básicos de la computación cuántica, a la vez que expone el panorama actual en las tecnologías relacionadas con la computación cuántica, en particular Quantum Machine Learning y desarrollo de computadores cuánticos.

El programa prevé los días primeros días sendas sesiones a cargo de Eduardo Sáenz de Cabezón en las que hablará de 'Bits y qubits, puertas cuánticas y circuitos cuánticos' y de 'Algoritmos cuánticos básicos'; y otra jornada, el jueves 7 de mayo, con la participación, entre otros, de Elías F. Combarro (Universidad de Oviedo); Ana González Marcos (UR); Irene Alda (IE), Javier Berrueta (Nasertic) o Cristina Sanz (IBM).

La computación cuántica es un nuevo paradigma de computación que aprovecha las propiedades cuánticas de la materia para realizar cálculos de una forma potente y eficiente. Desde sus inicios en los años ochenta hasta la época actual, la computación cuántica se ha desarrollado hasta situarse como una herramienta capaz de resolver problemas hasta ahora inalcanzables para la computación clásica.