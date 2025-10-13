Eduardo Sáenz de Cabezón ofrecerá la conferencia 'Computación cuántica: manotazos en una habitación oscura'

Archivo - El profesor de la Universidad de La Rioja Eduardo Sáenz de Cabezón - UR - Archivo

El divulgador científico, Eduardo Sáenz de Cabezón, profesor de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de La Rioja, ofrece este miércoles, 15 de octubre, la conferencia 'Computación cuántica: manotazos en una habitación oscura', a las 19,30 horas en la Biblioteca Rafael Azcona.

En 2025 se celebra el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuánticas (IYQ) y la Academia Sueca acaba de anunciar la concesión del Premio Nobel de Física a los científicos estadounidenses John Clarke, Michel Devoret y John Martinis por sus experimentos que demuestran revelaron la física cuántica en acción.

La computación cuántica usa las propiedades cuánticas de la materia para hacer computación que puede ser más potente y rápida que la clásica para algunas tareas. La aplicación de este nuevo paradigma de computación puede revolucionar campos como la criptografía o la química. La pregunta, por tanto, es si estamos cerca de ver una revolución gracias a estas máquinas increíbles.

En esta charla está enmarcada dentro del Ciclo de Conferencias por el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuánticas (IYQ), que organiza Fernando Jiménez Grávalos, del Departamento de Química de la Universidad de La Rioja.

En ella, Eduardo Sáenz de Cabezón, divulgador científico, ganador del Certamen FameLab 2013 de Monólogos Científicos, Premio del Consejo Social UR a la Divulgación Científica, presentador del programa Orbita Laika de La2 en RTVE y recientemente galardonado con el Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica por su contribución a la difusión del conocimiento a la sociedad, explicará en qué consiste la computación cuántica, qué implicaciones tiene y en qué estado se encuentra en la actualidad.

Esta actividad forma parte del plan de actividades de divulgación de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de La Rioja y cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades