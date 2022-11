Eduardo Sáenz de Cabezón, premio Smartick a la Mejor Historia Docente 2022

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El profesor de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de La Rioja (UR), Eduardo Sáenz de Cabezón, ha sido galardonado con la quinta edición del Premio Smartick a la Mejor Historia Docente 2022. La entrega del galardón coincide con el Día del Profesor que se celebra el próximo domingo 27 de noviembre.

De este modo, Smartick, el método líder de enseñanza online de matemáticas más usado por los niños españoles, ha querido reconocer la labor divulgativa de las matemáticas realizada por Eduardo Sáenz de Cabezón para despertar y potenciar el interés y el talento matemático de la sociedad española.

Doctor en Matemáticas por la Universidad de La Rioja con calificación cum laude y profesor de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Sáenz de Cabezón lleva más de 15 años divulgando las matemáticas a través de conferencias, espectáculos y medios de comunicación por todo el mundo: España. México, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Panamá...

Entre otros logros, es autor del show matemático El baúl de Pitágoras; miembro fundador del grupo científico Big Van Ciencia; ponente en varias conferencias TED; colaborador en De Pe a Pa, en RNE, y excolaborador de la revista divulgativa Yorokobu y de los programas La Ventana y Hoy por Hoy de la Cadena Ser.

Es Premio a la Divulgación Científica del Consejo Social de la Universidad de La Rioja.

También es youtuber en su canal Derivando, que cuenta con más de un millón de suscriptores, y ganador de varios concursos de monólogos científicos como Famelab España (2013) y Fundación Aquae (2014).

Además ha escrito varios libros de divulgación matemática como Inteligencia matemática, Apocalipsis matemático, El árbol de Emmy, un libro biográfico de Emmy Noether, y es coautor de Gardner para aficionados: juegos de matemática recreativa.

Eduardo Sáez de Cabezón ha asegurado que "es un placer y un honor recibir este premio como un apoyo a tanta gente, entre los que me incluyo, que tratamos de mostrar la belleza de las matemáticas desde las aulas, desde las redes y desde la investigación".

En anteriores ediciones, Smartick otorgó el galardón a Joaquín Hernández, profesor de campeones matemáticos por su labor docente durante cuatro décadas, María Gaspar, madrina de los olímpicos de matemáticas, Albrecht Hess, formador de talentos matemáticos, y a Elena Flórez, fundadora del Colegio Madrid.

Javier Arroyo y Daniel González de la Vega, fundadores de Smartick, han señalado que "en esta edición, con el premio Smartick, queremos reconocer la labor divulgativa de los matemáticos en los medios de comunicación. Y Eduardo es un claro reflejo de ellos. Lleva más de 20 años transmitiendo su pasión por las matemáticas con energía y sencillez para potenciar el talento matemático de la sociedad española. Ha logrado acercar esta disciplina a todo el mundo, adaptándose continuamente a cualquier canal de difusión: radio, revistas, televisión o Youtube".

