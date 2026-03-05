Educación, con ANPE y CSIF, acuerda la adopción de medidas de mejora de las condiciones laborales de docentes interinos

LOGROÑO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Empleo ha acordado, con el apoyo de las organizaciones sindicales ANPE y CSIF, la mejora de las condiciones laborales de los docentes interinos de La Rioja. El acuerdo incluye un total de doce medidas, como es avanzar de forma progresiva para el cobro de los meses de verano, la no obligación de aceptar jornadas parciales de un tercio durante todo el curso y el reconocimiento como experiencia laboral del periodo de vacaciones no disfrutadas, entre otras cuestiones.

A través de este acuerdo, a partir del próximo curso 2026-2027 se avanza para que los funcionarios interinos que hayan trabajado 272 días de manera continua, prorroguen su nombramiento durante los meses de julio y agosto, en lugar de tener que estar trabajando de forma ininterrumpida desde el mes de septiembre hasta el 30 de junio, como sucede en la actualidad.

En este sentido, se propone avanzar de forma progresiva para que en el curso 2027-2028 el nombramiento se prorrogue durante los meses de julio a agosto a los funcionarios interinos que tengan 266 días de nombramiento; en el curso 2028-2029 se avanza hasta los 260 días; y en el curso 2029-2030 se alcanzará los 255 días de nombramiento.

Respecto a lo no obligatoriedad de aceptar jornadas parciales de trabajo, no se penalizará el hecho de no solicitar estos destinos en el llamamiento de inicio de curso, así como en las sustituciones que se realicen hasta el 30 de septiembre de cada año. Asimismo, se elimina la obligatoriedad de participar en los llamamientos de las plazas de un tercio que se oferten durante todo el curso.

Además, se elimina el requisito de disponibilidad ininterrumpida para la obtención de la obtención de la puntuación en el apartado de disponibilidad. Así, a partir de ahora el docente que un curso no esté disponible no sumará puntuación por ese curso, pero mantendrá la puntuación acumulada hasta ese momento.

Por otra parte, los aspirantes que se hayan inscrito en los procedimientos selectivos y que no hayan podido presentarse a los mismos por coincidir la fecha y hora de la primera prueba con otras de otro cuerpo o especialidad docente de La Rioja, o por circunstancias de fuerza mayor debidamente acreditadas, podrán incorporarse a las nuevas listas de las diferentes especialidades a las que se hayan inscrito.

CON, AL MENOS, UN DÍA DE ANTELACIÓN

Con este acuerdo, la Consejería de Educación también se compromete a que los profesores interinos del primer llamamiento de septiembre se incorporen a sus clases, al menos, con un día de antelación a la incorporación de los alumnos, siempre y cuando no existen razones organizativas que lo impidan.

El acuerdo también recoge, el avance en proporcionar una mayor información en las características de la vacantes y sustituciones ofertadas, especificando: Si se trata de una vacante o una sustitución. La fecha de finalización del nombramiento si es conocida en el momento de su oferta. El tipo de duración del nombramiento que podrá ser de corta duración, si la previsión es inferior a 15 días; de media duración, si oscila entre los 15 días y los tres meses; y de larga duración, con una previsión superior a tres meses.

Se incluirá información sobre las causas que originan los destinos ofertados: excedencia, nueva necesidad, licencia/permiso, reducción de jornada, comisión de servicios, liberación sindical, renuncia y servicios especiales.

Un punto de especial relevancia es el relacionado con el reconocimiento de oficio del tiempo de vacaciones devengadas y no disfrutadas que se abonan a los funcionarios interinos en el momento de su cese y que se computarán como prestación de servicios efectivos.

Por último, se amplía la reserva del destino adjudicado para curso completo en el llamamiento de verano cuando a la fecha de incorporación la persona adjudicada se encuentre en situación de incapacidad temporal.