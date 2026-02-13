Educación destina 150.000 euros para subvencionar programas en el marco de atención a la diversidad en el curso 25/26

LOGROÑO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ha publicado hoy, 13 de febrero, la convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de programas en el marco de atención a la diversidad para el curso escolar 2025/2026. Estas ayudas, que ascienden a 150.000 euros, permitirán trabajar con el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo.

La Consejería de Educación y Empleo ha convocado estas subvenciones a las que podrán optar entidades sin ánimo de lucro que ejecuten programas de atención a la diversidad que complementen las medidas y recursos desarrollados en los centros educativos.

En concreto, se trata de proyectos destinados a dar la mejor respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales por retraso madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por trastornos de atención o de aprendizaje, por desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, por encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar.

Para la concesión de estas subvenciones se valorarán los aspectos pedagógicos y metodológicos, así como el impacto y los resultados previstos, incluyendo la relevancia educativa y pedagógica de los beneficios. La cuantía individual de cada ayuda tendrá un límite máximo de 20.000 euros, siempre que no supere el*80% del presupuesto subvencionable.

Las solicitudes de las subvenciones podrán presentarse a partir del próximo lunes, 16 de febrero, y durante los siguientes diez días hábiles, de manera telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de la Rioja.

Durante el pasado curso, se subvencionaron un total de siete proyectos que programaron la Asociación Pro-Infancia Riojana, Asociación Riojana para el Autismo, Asociación Riojana para el Síndrome de Down, la Asociación Riojana de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer (FARO), la Asociación Riojana de Niños de Altas Capacidades (ARNAC) e YMCA.