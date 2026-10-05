Educación destina 82.500 euros a ayudas individualizadas de transporte escolar para este curso 2026/2027

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LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Empleo ha convocado las ayudas individualizadas de transporte escolar para el curso 2026/2027 por un importe total de 82.500 euros y que podrán solicitarse desde mañana martes, día 6, y a lo largo de los próximos diez días hábiles, hasta el 20 de octubre.

A través de estas ayudas, que publica hoy, día 5, el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), el Gobierno regional colabora en la financiación de los gastos corrientes de transporte ocasionados al alumnado residente en La Rioja, así como también en los gastos derivados de la residencia en centros educativos de comunidades autónomas limítrofes.

Podrán beneficiarse de estas subvenciones el alumnado escolarizado en segundo ciclo de Educación Infantil y en la enseñanza obligatoria, incluidas las secciones bilingües, que no puedan hace uso de las rutas de transporte escolar contratadas por la Consejería de Educación y Empleo.

Los alumnos escolarizados en Escuela-Hogar u otros centros con residencia dependientes de Educación también podrán beneficiarse de estas ayudas en lo relativo al traslado a sus respectivos domicilios durante los fines de semana.

Además, también podrá solicitar estas ayudas el alumnado con necesidades educativas especiales por motivos de discapacidad física que cursen bachillerato o ciclos formativos de grado medio y que deban desplazarse de su localidad de residencia a un centro de otro municipio donde disponga de los recursos personales y materiales necesarios para atender su educación y que, salvo por motivos de enfermedad claramente justificados, no hayan repetido curso escolar.

La cuantía de las ayudas dependerá del tipo de transporte al que pueda acceder el beneficiario de las ayudas para su desplazamiento. Así, el alumnado que pueda utilizar una ruta de transporte público regular de uso general para el desplazamiento entre la localidad de residencia y la del centro en que se encuentre escolarizado, recibirá una cantidad que será correspondiente al precio del billete o, en su caso, el abono más reducido existente aplicado a estudiantes.

El alumnado que para el traslado desde su localidad de residencia a la del centro en la que se encuentre escolarizado precise utilizar un transporte privado, recibirá una cantidad máxima en función de los kilómetros a los que ascienda el desplazamiento. Cuando el transporte sea ocasional, ni diario ni de fin de semana, el importe de la ayuda será proporcional al número de días lectivos en que se hiciera efectivo el desplazamiento.