Educación garantiza que el 95 por ciento del alumnado de 3 años riojano entrará en su primera o segunda opción

LOGROÑO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Pedro Uruñuela, ha reiterado este miércoles que el Ejecutivo riojano "garantiza que el 95 por ciento del alumnado entrará en su primera o segunda opción" en el proceso de escolarización de 3 años a la vez que ha asegurado que el próximo 8 de abril los padres y madres sabrán en qué colegios estarán matriculados.

Uruñuela ha respondido así a los medios de comunicación tras la presentación de las actividades que el Museo de La Rioja vuelve a ofrecer tras los 'parones' obligados por las restricciones de la pandemia.

En relación al proceso de escolarización, el consejero ha querido mandar un mensaje de tranquilidad también para los padres y madres de niños que este año cursan sexto de Primaria y que pasarán a la ESO. "El proceso va a ser más sencillo que otras veces".

Uruñuela ha explicado que desde el Gobierno riojano "se cree en la libertad de elección" pero sabiendo "que tiene unos límites". Por tanto, "si la capacidad son 60 niños y niñas para entrar en 3 años y hay 70 solicitudes, el límite físico es el que es".

"En la LOMLOE y en nuestro decreto contemplamos que se respete siempre la libertad de elección y podemos decir que, el año pasado, con este sistema, se encontraron plazas, esperamos que este año se repita".

Además, y con respecto al calendario de matrículas, ha dicho, "queríamos sacar primero la matriculación de los tres años porque es la más importante al ser la más numerosa y la que más preocupa".

A continuación, se llevará a cabo la adscripción de los alumnos de 6º de Primaria que pasan a Secundaria. Como ha reconocido el consejero, "en los colegios públicos adscritos a un instituto, esos chicos tendrán su plaza en ese centro pero no es obligatorio. Si le interesa, solo tendrá que firmar la resolución de que lo acepta y no se deberá preocupar más. Si por lo contrario, no quiere ese instituto, deberá firmar la renuncia".