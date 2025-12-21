Efectivos del GREIM y un helicóptero de la Guardia Civil rescatan a dos senderistas tras una avalancha de nieve

Un momento del rescate - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil, por medio del helicóptero de este cuerpo 'Cuco', junto con el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) han rescatado a dos senderistas tras una avalancha de nieve en Valdezcaray, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 11:04 horas de hoy, los propios accidentados han hecho una llamada de emergencia al 112 informando de que habían sido arrastrados por una avalancha de nieve mientras practicaban senderismo con crampones en una zona de montaña.

En la misma han explicado que, como consecuencia del incidente, tenían múltiples golpes en distintas partes del cuerpo y que, probablemente, tenían alguna fractura.

Según ha completado la Guardia Civil se trataba de dos hombres, de 55 y 58 años, vecinos de Haro, que fueron arrastrados unos doscientos metros por una avalancha registrada en el monte San Lorenzo.

Gracias al sistema de localización de llamadas AML, ha relatado el SOS Rioja, se les ha localizado "con rapidez" en la estación de Valdezcaray, concretamente en una zona conocida como 'La Olla'.

Se ha dado la circunstancia de que las lesiones sufridas en la caída, junto con la fuerte pendiente del terreno en el que se encontraban, hacían imposible su desplazamiento a pie hasta una zona llana con acceso para vehículos.

De este modo, ha sido el helicóptero de la Guardia Civil 'Cuco' junto con el GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña), quienes han llevado a cabo el rescate de los dos senderistas.

Posteriormente, ambos han sido atendidos en el lugar por los recursos sanitarios desplazados. Después, uno de ellos, varón de 58 años, ha sido evacuado en helicóptero al Hospital San Pedro junto con personal sanitario del Servicio Riojano de Salud a bordo de la aeronave.

El senderista con lesiones de menor gravedad se ha trasladado por sus propios medios a un Centro Sanitario para su valoración.

Desde SOS Rioja se ha agradecido la colaboración de los responsables de la Estación de Valdezcaray quienes, pese a encontrarse fuera de servicio en ese momento por estar las pistas cerradas, han acudido al lugar para facilitar el rescate.

De hecho, debido a las condiciones meteorológicas adversas y a la dificultad de acceso al punto exacto del accidente, personal de la estación de esquí de Valdezcaray ha puesto en funcionamiento uno de los telesillas para facilitar el acceso hasta la zona de la pista de Colocobia.

CONDICIONES EXTREMADAMENTE ADVERSAS

Tal y como ha relatado la Guardia Civl, las condiciones meteorológicas eran extremadamente adversas, con fuerte viento del sur que, al incidir en la ladera sur del monte San Lorenzo, provocaba intensas turbulencias en la ladera norte.

Los pilotos han tenido que intentar la aproximación en varias ocasiones, hasta encontrar una ruta alternativa que les permitiera mantener la altura y aproximarse lentamente al lugar del accidente.

La visibilidad resultaba especialmente complicada debido a la combinación de niebla, que se desplazaba con rapidez y reducía drásticamente el campo de visión, y la nieve recién caída, que se levantaba con el movimiento del helicóptero y generaba una densa nube blanca que dificultaba cada maniobra.

Cada metro de aproximación suponía un riesgo para la tripulación y para el éxito del rescate. Pese a las duras condiciones, los especialistas han logrado completar con éxito la evacuación de los heridos, que han sido trasladados en la aeronave hasta la estación de Valdezcaray.