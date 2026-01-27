El Ejecutivo riojano consolida su apoyo a las bodegas para acudir a ferias y avanza su participación en la Wine Paris

Archivo - Cata de vino - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

El Gobierno de La Rioja continúa mostrando su apoyo a las bodegas riojanas para facilitar su presencia en ferias nacionales e internacionales de referencia para el sector vitivinícola y añade, a su extensa agenda, la asistencia, por primera vez, a la 'Wine Paris' que se celebrará del 9 al 11 de febrero de 2026.

A esta prestigiosa feria, Agricultura también organiza, como ya es tradicional, la participación conjunta en la Barcelona Wine Week (BWW) y en ProWine, en Alemania.

El director general de Desarrollo Rural, David Martín, ha presentado así las acciones impulsadas desde el Gobierno de La Rioja para apoyar la presencia de las bodegas de la Comunidad en las principales ferias que se celebrarán los próximos meses de febrero y marzo.

Las bodegas interesadas pueden conocer cómo participar o descubrir las ayudas económicas a través de la web del Gobierno de La Rioja.

Como ha reconocido, el apoyo institucional es importante para facilitar la participación en estos encuentros que posibiliten el contacto directo con distribuidores, importadores, prescriptores y consumidores profesionales, especialmente de las pequeñas y medianas bodegas que buscan mejorar la comercialización y el posicionamiento de sus vinos de calidad en un mercado cada vez más competitivo.

EL GOBIERNO DE LA RIOJA ACOMPAÑA A LAS BODEGAS

De esta manera, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente acompañará por segundo año consecutivo a las empresas vitivinícolas que acudan a la sexta edición del salón profesional del vino Barcelona Wine Week (BWW), que se celebra del 2 al 4 de febrero.

En total, 105 bodegas riojanas estarán presentes en la feria, lo que sitúa a La Rioja como una de las comunidades autónomas con mayor representación en la feria que espera recibir a cerca de 26.000 profesionales, entre ellos, 880 compradores internacionales de mercados estratégicos como Europa, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, China o el Sudeste Asiático.

ESPACIO EXPOSITIVO EN LA 'BWW'

El Ejecutivo riojano dispondrá de un espacio expositivo que agrupará a 32 bodegas, una acción promocional en la que se han invertido 72.600 euros. Otras 42 bodegas compartirán el stand de Bodegas Familiares de Rioja, que también cuenta con el apoyo institucional a través de un convenio de 155.000 euros.

El director general de Desarrollo Rural ha detallado que "la Consejería financia con 2.000 euros a cada empresa participante, lo que permite reducir de forma significativa el coste de participación para las bodegas que han decidido integrarse como coexpositoras en el espacio institucional".

La presencia en la 'BWW' forma parte de la estrategia promocional del Gobierno de La Rioja para fortalecer la visibilidad, competitividad y posicionamiento del vino riojano en los mercados nacionales e internacionales.

De este modo, Martín ha avanzado que también se facilitará la asistencia agrupada de 43 bodegas en la Wine Paris el próximo mes de febrero, y de 30 bodegas en ProWein, que se celebrará en marzo en Düsseldorf.

#PRODUCTORIOJANO

Además, el #productoriojano también estará presente en otros eventos nacionales dirigidos al sector agroalimentario como son Alimentaria, en Barcelona, Gourmets y Fruit Attraction, en Madrid.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo riojano reafirma su compromiso con el sector vitivinícola, apoyando tanto a grandes bodegas como a pequeños y medianos productores en su apuesta por la calidad, la diversificación de mercados y la proyección internacional de uno de los principales motores económicos y culturales de La Rioja.