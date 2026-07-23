Ejecutivo riojano destaca la contribución de SpectralGeo para que las empresas crezcan en innovación y competitividad

Ejecutivo riojano destaca la contribución de SpectralGeo para que empresas crezcan en innovación y competitividad - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, acompañada por el director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, y el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, ha visitado las nuevas instalaciones de SpectralGeo en Logroño.

SpectralGeo, fundada en 2016 por Carlos Tarragona, es una empresa riojana de base tecnológica especializada en el desarrollo de soluciones propias de inteligencia artificial, visión y análisis avanzado de datos para mejorar la competitividad, la rentabilidad y la sostenibilidad de los sectores agroalimentario e industrial.

"Desde La Rioja, la compañía desarrolla tecnología que actualmente utilizan agricultores, bodegas, cooperativas, consejos reguladores, empresas industriales, centros de investigación y administraciones públicas, principalmente en España, pero también en el exterior, como en Argentina y Chile", ha explicado León, destacando que estas soluciones "permiten transformar grandes volúmenes de información en herramientas útiles para anticipar riesgos, optimizar recursos y tomar decisiones con mayor precisión".

SpectralGeo cuenta con un equipo multidisciplinar formado por 19 profesionales altamente cualificados, entre los que se encuentran matemáticos, ingenieros informáticos, científicos de datos, físicos, ingenieros agrónomos y biólogos. La capacidad técnica del equipo, la especialización sectorial y la apuesta continuada por el talento constituyen algunas de las principales fortalezas de la empresa.

Durante los últimos años, la empresa ha participado en más de 75 proyectos de investigación, desarrollo e innovación, que han permitido desarrollar más de 700 modelos matemáticos y de inteligencia artificial. Estos modelos han sido contrastados y validados en colaboración con más de 40 universidades, centros tecnológicos y organismos de investigación, permitiendo alcanzar niveles de precisión superiores al 91 % en distintas aplicaciones, incluso en ámbitos de elevada complejidad e incertidumbre como la agricultura.

"La investigación y el desarrollo tecnológico constituyen el núcleo de la actividad de SpectralGeo, que utiliza un amplio abanico de tecnologías, desde técnicas de aprendizaje supervisado y no supervisado hasta los últimos avances en aprendizaje profundo, redes neuronales, visión artificial, teledetección y modelos predictivos", ha puesto en valor la consejera.

Además del desarrollo de algoritmos, SpectralGeo ha adquirido una amplia experiencia en la evaluación, calibración y validación de modelos. Para ello, aplica procedimientos propios y buenas prácticas orientados a garantizar la consistencia de la información, la trazabilidad de los resultados y la fiabilidad de las predicciones. Esta capacidad de personalización permite desarrollar soluciones que no se limitan a mostrar datos, sino que ofrecen información útil para anticipar problemas y apoyar la toma de decisiones en agricultura e industria.

En el ámbito agrario, AGRAI es la plataforma de agricultura de precisión desarrollada para la monitorización y predicción de parámetros agronómicos clave. Actualmente, gestiona más de 430.000 parcelas de cultivo activas, lo que sitúa a SpectralGeo entre las empresas de referencia en agricultura de precisión en España. Asimismo, en el sector industrial, la firma desarrolla soluciones escalables de inteligencia artificial y visión artificial para resolver retos complejos de producción, calidad y eficiencia.

LÍNEA DE APOYO A LAS EBTs

El Gobierno de La Rioja apuesta por el fomento, impulso y aceleración de empresas de base tecnológica como respuesta a las necesidades relacionadas con la promoción de nuevas iniciativas empresariales vinculadas a las tecnologías facilitadoras esenciales para esta región, ejerciendo de tractoras para nuevas empresas del mismo ámbito. A través de la ADER, el Ejecutivo ha convocado entre 2025 y 2026 un total de 12.070.000 euros en la línea de ayudas a este tipo de iniciativas empresariales.