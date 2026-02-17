Ejecutivo riojano, favorable al incremento SMI pero pide "que los acuerdos lleguen dentro del marco de diálogo social"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

LOGROÑO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha asegurado que el Gobierno regional ve con buenos ojos el incremento del Salario Mínimo Interprofesional; "somos favorables a ello" pero -como ha matizado- "solicitamos que siempre se haga dentro de los acuerdos del marco de diálogo social".

Alfonso Domínguez ha opinado así tras la aprobación, este martes, en Consejo de Ministros, del Real Decreto para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1% desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, hasta situarse en 1.221 euros mensuales por catorce pagas.

La nueva cuantía del SMI, que no tributará en el IRPF gracias a una modificación fiscal aprobada también este martes, supera en 37 euros al mes o en 518 euros al año el importe vigente en 2025 (1.184 euros al mes/16.576 euros anuales).

Con la subida del SMI en un 3,1%, el salario mínimo de 2026 queda fijado en 17.094 euros brutos al año y en 40,70 euros brutos al día, con carácter general. Para los eventuales y temporeros, el SMI se establece por jornada legal en la actividad en 57,82 euros, en tanto que los empleados de hogar no podrán cobrar menos de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada.

El incremento del SMI, que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año y que beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores, es fruto del acuerdo alcanzado a finales de enero por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos y que fue firmado ayer por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, en un acto presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El portavoz del Gobierno riojano pide ese diálogo social porque recuerda que la estabilidad del crecimiento económico y de la creación de empleo "depende de que haya diálogo" y de que las medidas de mejora de los derechos de los trabajadores "se hagan dentro de ese diálogo social y del acuerdo entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios".

En el caso de La Rioja, y de acuerdo con la información facilitada por 'Riojastat' con datos del Ministerio de Trabajo, un total de 11.900 personas perciben el SMI a año 2024.