Ejecutivo riojano reducirá el IRPF a sus ciudadanos "si la guerra de Irán perdura y hay una inflación por encima del 3%"

LOGROÑO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno, Alfonso Domínguez, ha anunciado este jueves en sesión plenaria que si la guerra de Irán "se alarga en el tiempo" y los ciudadanos riojanos "sufren una inflación por encima del 3 por ciento de carácter persistente, este Parlamento automáticamente reducirá el IRPF para todos los riojanos".

Alfonso Domínguez ha hecho este anuncio tras responder a la pregunta registrada por su propio grupo parlamentario para conocer cómo valora que La Rioja sea la ccaa que más ha avanzado en competitividad fiscal en los dos últimos años.

Ha asegurado, además, que será posible tomar esta decisión gracias a la medida de deflactación automática de la tarifa del IRPF -para ajustarla a la inflación cuando esta supere el 3 por ciento- que La Rioja tiene ya introducida en su Ley de Medidas Fiscales desde hace unos meses".

Finalmente ha querido reconocer que con la política de bajada de impuestos del Gobierno de Gonzalo Capellán "se ha demostrado que somos competitivos, que la economía funciona mejor y que tenemos mejores servicios públicos, por tanto, vamos a perseverar y a seguir bajándolos".