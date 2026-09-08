La elaboración de los presupuestos de La Rioja sigue su curso para presentarlos antes del 1 de octubre en el Parlamento

EL PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE LA RIOJA, ALFONSO DOMÍNGUEZ, EN RUEDA DE PRENSA - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha garantizado que el Ejecutivo riojano se encuentra en el periodo de elaboración interna de los Prespuestos Generales de la Comunidad Autónoma para que sea presentado su Proyecto de Ley antes del 1 de octubre en el Parlamento de La Rioja.

Después de ello deberá llevar su tramitación legislativa habitual en la Cámara para que puedan ser aprobados antes del 1 de enero de 2027.

Alfonso Domínguez ha respondido así a preguntas de los periodistas sobre la situación actual en la que se encuentra el proceso de elaboración de presupuestos explicando que van "bien" y con la perspectiva de que se aprueben "el 1 de enero de cada año".

En este sentido, añade, ya están aprobados el techo de gasto y la orden de elaboración por lo que siguen "su curso".

"Es compromiso de este Gobierno, gracias a su estabilidad y a la mayoría que nos dieron los riojanos en las urnas, presentarlos en tiempo y forma", ha finalizado.