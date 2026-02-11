El embalse de Mansilla supera el nivel naranja, con un volumen de agua embalsada al 90% de su capacidad

Archivo - Embalse de Mansilla en La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias SOS Rioja 112 ha informado en la noche de este martes de que el embalse de Mansilla ha superado el umbral de aviso nivel naranja en la estación de aforos en pie de presa, que está establecido en 1.00 m.

En estos momentos, se indica en el aviso, el caudal de entrada al embalse es de 100 m3/s y el volumen embalsado es de 61.1 hm3, el 90% de su capacidad.

Con el objeto de regular dichos caudales de entrada al embalse, a las 19 horas de ayer, la presa ha incrementado sus vertidos de 55 a 80 m3/s.

En estos momentos el caudal de entrada al embalse se piensa que está cerca de su máximo y que con el vertido actual será suficiente para hacer frente a las aportaciones que está recibiendo.

El caudal de entrada al embalse, aunque se espera que baje, va a mantenerse alto durante las próximas 24 horas, por lo que será necesario mantener caudales salientes también altos para hacer frente a las aportaciones sin que el nivel suba excesivamente.